طيران الإمارات تتيح استخدام الأجهزة الإلكترونية لآخر لحظة قبيل الصعود إلى الطائرات المتجهة لأمريكا

تبدأ طيران الإمارات تقديم خدمة مجانية جديدة تتيح لركابها استخدام كمبيوتراتهم المحمولة وأجهزتهم اللوحية حتى أطول وقت ممكن قبيل صعودهم إلى الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وسيتمكن ركاب طيران الإمارات الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة عبر دبي من استخدام كمبيوتراتهم المحمولة والأجهزة اللوحية خلال القطاع الأول من رحلاتهم وصولا إلى دبي وخلال انتظارهم لمواصلة رحلاتهم في مطار دبي الدولي.

وينبغي على الركاب بعدئذ الإفصاح عن الأجهزة التي بحوزتهم وتسليمها إلى موظفي الخدمات الأرضية على بوابات السفر قبل صعودهم إلى الطائرات وسيتم تغليف الأجهزة بعناية تامة داخل صناديق وتحميلها في عنبر الشحن لتجري إعادتها إلى أصحابها لدى وصول الرحلات عند حزام الأمتعة ولن يتم فرض أي رسوم على هذه الخدمة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

كما ينبغي على العملاء إدراك أنه سيكون هناك تفتيش دقيق لجميع الأمتعة اليدوية على جميع الرحلات الجوية المتجهة من دبي إلى الولايات المتحدة لذا يجب عليهم التأكد من تخزين جميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الأجهزة اللوحية أو غيرها من الأجهزة المحظورة في أمتعة الشحن عند إنهاء إجراءات سفرهم على الكاونترات في دبي، وينبغي عليهم الإفصاح عن أجهزتهم قبل التفتيش الأمني على البوابات لتجنب التأخير.

وقال السير تيم كلارك رئيس طيران الإمارات "إن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان الامتثال للأنظمة الجديدة مع الحد من حدوث أي اضطرابات لحركة الركاب وتأثيرها على تجربة العملاء، مشيرا إلى أن هذه الخدمة المجانية الجديدة تتيح للمسافرين خصوصا ركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال المرونة في استخدام أجهزتهم حتى آخر لحظة ممكنة.

وأضاف "عندما يستقلون الطائرة يمكنهم البقاء على اتصال من خلال هواتفهم النقالة أو ببساطة الاسترخاء والتمتع بخدمات طيران الإمارات طوال مدة رحلاتهم إلى الولايات المتحدة ونحن نعمل لضمان أن تكون عملياتنا متوافقة مع القيود التي فرضتها إدارة النقل الجوي الأميركية TSA على حمل الأجهزة الإلكترونية في قمرات الركاب مع وصول أول رحلة لنا إلى الولايات المتحدة يوم 25 مارس ".

وأشار رئيس طيران الإمارات إلى أن طيران الإمارات ستقوم بنشر أعداد إضافية من الموظفين في المطار لمساعدة المسافرين وتسهيل إجراءاتهم خصوصا في الأيام الأولى لتطبيق القيود الجديدة ".

يذكر أنه اعتبارا من يوم السبت 25 مارس لن يسمح للمسافرين إلى الولايات المتحدة من مطار دبي الدولي بحمل أي جهاز إلكتروني أكبر من هاتف خلوي أو هاتف ذكي باستثناء الأجهزة الطبية في مقصورة الطائرة، وينبغي على المسافرين وضع هذه الأجهزة الإلكترونية في أمتعة الشحن.

وتسري التوجيهات الأمنية الجديدة الصادرة عن إدارة أمن النقل الأميركية TSA على جميع ركاب الرحلات الجوية المتجهة إلى الولايات المتحدة بما في ذلك الركاب العابرون "الترانزيت" ولا ينطبق ذلك على المسافرين الذين يلتحقون برحلات طيران الإمارات من ميلانو وأثينا أو رحلات الإمارات من وإلى أي وجهة أخرى.