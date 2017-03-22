الإمارات: إلزام السائق وجميع الركاب باستخدام حزام الأمان

اعتمد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي ومن بينها إلزام السائق وكل الركاب استخدام حزام الأمان، وفرض غرامة قيمتها 400 درهم و4 نقاط مرورية لهذه المخالفة، على أن يبدأ العمل بتلك التعديلات بعد 3 أشهر من صدور القرار ونشره في الجريدة الرسمية.

تتضمن التعديلات التي صدرت في القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017، السماح بنسبة 50 % لتلوين الزجاج السيارات وذلك للزجاج الجانبي والخلفي فقط، وليس الأمامي.

كما نص القرار الوزاري إلزام السائقين بتوفير مقاعد خاصة للأطفال دون الرابعة، وغرامة 400 درهم للسماح للطفل من سن العاشرة فما دون أو أن يقل طوله عن 145 سم، بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة.

وينص الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017، في المادة الأولى، على فرض غرامة 2000 درهم وتسجيل 23 نقطة مرورية، وحجز المركبة 60 يوماً للمركبة الخفيفة في حالتين: أولهما قيادة مركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وثانيهما عند قيادة مركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضرراً بالمرافق العامة أو الخاصة. كما نص جدول الغرامات على فرض غرامة 3 آلاف درهم على قيادة مركبة على الطريق بدون لوحات أرقام، مع تسجيل 23 نقطة مرورية وحجز المركبة الخفيفة 90 يوماً.