نجاة ركاب طائرة سعودية انفجر إطارها أثناء الهبوط

نجا ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية العربية السعودية قادمة من الرياض من حادثة مروعة، الإثنين، بعد انفجار أحد إطاراتها أثناء هبوطها في مدرج مطار بيشة بمنطقة عسير من دون أي إصابات للركاب وعلقت على إثرها الرحلات مؤقتاً في المطار.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان لها نشرته على حسابها في موقع تويتر صباح أمس الثلاثاء إنه "أثناء هبوط طائرة الخطوط الجوية السعودية رحلة رقم 1733 من الرياض إلى بيشة مساء أمس، حدث عطل في الإطار الأمامي للطائرة تم على إثرها إنزال الركاب إلى الصالة في سلام وإغلاق المدرج مؤقتاً لحين سحب الطائرة، ما أدى إلى تحويل رحلة أخرى إلى مدينة جدة".

وأضافت الهيئة أن "إدارة المطار تعاملت مع الموقف ووفرت معدات لسحب الطائرة من المدرج والتأكد من سلامته قبل استئناف الرحلات كالمعتاد".

وبحسب صحيفة "الحياة" السعودية، شهد شهر مارس/آذار 2016 وفاة قائد إحدى طائرات الخطوط السعودية أثناء رحلة لها من مطار بيشة إلى مطار الملك خالد بالرياض، نجح خلالها مساعد الكابتن في الهبوط بالطائرة بعدما أعلن حال الطوارئ، وأبلغ برج المراقبة حتى هبطت الطائرة بسلام.