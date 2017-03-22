"كريم" تطرح انترنت مجاني في جميع سياراتها

أعلنت شركة "كريم" ومقرها الأساسي دبي، بأن جميع سياراتها من فئة رجال الأعمال مجهزة الآن بخدمة الواي فاي المجانية والمتاحة للركاب.

سيتمكن عملاء شركة كريم من الاتصال بشبكة الواي فاي في السيارة عن طريق رمز خاص يحصلون عليه من الكابتن، فيتمكنون من متابعة أعمالهم وبريدهم الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي وهم في طريقهم إلى وجهتهم.

وتقدم كريم لعملائها أيضاً إمكانية حجز سيارات الأجرة في دبي من خلال تطبيق كريم كما وتسمح لعملاء سكايواردز بكسب الأميال أثناء مشاويرهم، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

وكشفت الشركة أيضاً عن بعض الأسرار لجعل الرحلات على متن سياراتها أكثر متعة وسهولة. فيما يلي ننشر أهمها:

هيئة الطرق والمواصلات وشركة كريم: إذا كنت تود التنقل في سيارات الأجرة التي تديرها هيئة الطرق والمواصلات في دبي RTA، يمكنك طلب هذه السيارات عن طريق تطبيق كريم وتفادي الانتظار في الحر. الدفع نقداً عند استعمال هذه الخدمة.

يوم الخميس هو أكثر الأيام ازدحاماً: يوم الخميس هو أكثر الأيام ازدحاماً، لذلك حاول تجنب التنقل أثناء أوقات الذروة أي بين الساعة الخامسة والتاسعة مساءً، فيمكنك الطلب من رئيس عملك المغادرة عند الساعة الرابعة مثلاً.



اكتشف الإمارات العربية المتحدة: هل تريد اكتشاف فندق جميل في عجمان؟ أو القيام برحلة الى جبل جيس المذهل؟ قد لا ترغب في استئجار سيارة والقيادة في زحمة السير، أو قد لا تتمكن من تحديد الموقع بدقة! مع كريم يمكنك الوصول الى وجهتك بطريقة آمنة وسهلة ومريحة.



نهاية المدارس: اقترب موسم العيد، ولا بد من أنك تخطط للذهاب في عطلة مع العائلة. احجز كريم كيدز المجهزة بمقعد للأطفال لجعل رحلة الذهاب الى المطار سهلة ومريحة.

المفقودات: لدى كريم غرفة مليئة بالمقتنيات المفقودة، فتآكد من أن أغراضك في حفظ كريم في حال فقدت غرضاً أثناء رحلتك.