للمرة الأولى بالإمارات.. مخالفة حزام الأمان تشمل السائق والركاب

تضمنت التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي بدولة الإمارات، والتي اعتمدها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، إلزام السائق وجميع الركاب باستخدام حزام الأمان، وفرض غرامة قيمتها 400 درهم و4 نقاط مرورية لهذه المخالفة، على أن يبدأ العمل بتلك التعديلات بعد 3 أشهر من صدور القرار ونشره في الجريدة الرسمية.

كما اشتملت التعديلات التي صدرت في القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، الذي تم اعتماده في 15 مارس الجاري، على السماح بنسبة 50 % لتلوين الزجاج للمركبات، وفرض غرامة قدرها 3 آلاف درهم و24 نقطة مرورية لنقل ركاب بدون تصريح «بعد أن كانت غرامتها 200 درهم»، وغرامة 3 آلاف درهم و حجز المركبة 90 يوماً لاستخدام الدراجة ذات الـ 3 عجلات على الطرق، وفقا لصحيفة البيان.





كما تضمن القرار الوزاري، إلزام السائقين بتوفير كراسٍ للأطفال دون سن الرابعة، وغرامة 400 درهم للسماح للطفل من سن العاشرة فما دون أو أن يقل طوله عن 145 سم، بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة، إضافة إلى فرض غرامة 50 درهماً يومياً عن عدم استلام المركبة بعد انتهاء مدة الحجز بحد أقصى 3 آلاف درهم.





وأوضحت المادة التاسعة من القرار الوزاري، أنه يجوز تلوين زجاج جميع المركبات باللون الأسود، بنسبة لا تزيد على 50 % من مستوى الرؤية الداخلية للمركبة، على أن يشمل التلوين، الزجاج الجانبي والخلفي فقط، وليس الأمامي، ولا يجوز تلوين المركبات الثقيلة أو المركبات التي تحمل لوحات أجرة.

وشددت التعديلات التي تضمنها القرار، من خلال جدول الغرامات المرفق للقرار، على بعض المخالفات، ومنها الخطرة، من خلال رفع عدد النقاط المرورية المسجلة على المخالفة ومدة الحجز.

وينص الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017، في المادة الأولى، على فرض غرامة 2000 درهم وتسجيل 23 نقطة مرورية، وحجز المركبة 60 يوماً للمركبة الخفيفة في حالتين: أولهما قيادة مركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وثانيهما عند قيادة مركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضرراً بالمرافق العامة أو الخاصة.

كما نص جدول الغرامات على فرض غرامة 3 آلاف درهم على قيادة مركبة على الطريق بدون لوحات أرقام، مع تسجيل 23 نقطة مرورية وحجز المركبة الخفيفة 90 يوماً.





وتضمنت التعديلات فرض غرامة قدرها 1000 درهم لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، من قبل المركبات الخفيفة، وتسجيل 12 نقطة مرورية مع حجز المركبة 30 يوماً، وفرضت ذات المخالفة والغرامة على الدراجات الآلية عند تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

ونصت التعديلات أيضاً على فرض غرامة 3 آلاف درهم ووقف الرخصة لمدة سنة، تبدأ من تاريخ سحب الرخصة في حالتين، أولهما، قيادة مركبة ثقيلة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وثانيهما، قيادة مركبة ثقيلة بطريقة من شأنها أن تلحق ضرراً بالمرافق العامة أو الخاصة. ونصت التعديلات على مخالفة قدرها 2000 درهم وتسجيل 12 نقطة مرورية، لقيادة مركبة تسبب ضجيجاً، وغرامة 1000 درهم و6 نقاط مرورية، لقيادة مركبة تحدث تلوثاً للبيئة.

كما فرضت غرامة 3 آلاف درهم عند تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، بما يزيد على 80 كم في الساعة، مع تسجيل 23 نقطة مرورية، وحجز المركبة الخفيفة 60 يوماً، أما في حالة تجاوز المركبة الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 60 كم في الساعة، تفرض غرامة 1500 درهم، وتسجل 6 نقاط مرورية، مع حجز المركبة الخفيفة 15 يوماً.





كما أشار القرار إلى حجز كل مركبة انتهى ترخيصها، ومر على انتهائها أكثر من 3 أشهر، إذا تم ضبطها على الطريق، ولا تسلم لمالكها حتى يقوم بتسديد القيود وتجديد الترخيص، كذلك إذا تم تحرير مخالفة مرورية واحدة تتضمن عدة مخالفات، فيتم احتساب النقاط المرورية عن المخالفة الأشد.

واستعرض القرار الوزاري في 11 جدولاً، نوعية المخالفة والغرامة والنقاط المرورية ومدة الحجز، حيث تناولت التعديلات، العديد من المخالفات ورفع غراماتها عما كانت سابقاً.