فيديو: انتشال جثث 6 سعوديين سقطت سيارتهم في الخليج

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أدى سقوط سيارة في بحر القطيف (الشفة الغربية للخليج العربي) إلى وفاة ستة شبان سعوديين غرقاً بعد سقوط مركبتهم في مياه عميقة في منطقة مائية بالقرب من مخطط دانة الرامس.

ونقلت صحيفة "عين اليوم" السعودية عن المتحدث الإعلامي لحرس الحدود بالمنطقة الشرقية النقيب عمر الأكلبي إن الدوريات الساحلية وأثناء قيامها بعملها المعتاد شاهدت مركبة من نوع هيونداي ارتطمت بالحاجز الحجري مما أدى إلى سقوطها داخل البحر وغرقهاً تماماً.

وتم إبلاغ مركز القيادة والسيطرة وتم تمرير البلاغ لمركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ لمحور الخليج العربي DMRCC حيث تم توجيه الدوريات البحرية وفرق الإنقاذ لموقع سقوط السيارة، وشارك في مباشرة الحادثة عدد من الجهات المختصة وضمت الدفاع المدني، المرور، الهلال الأحمر، كلاً بحسب اختصاصه.

وقامت فرقة من الغواصين البدء في عمليات البحث عن المفقودين واتضح بعد فتح أبواب السيارة داخل البحر وجود ٦ شبان تتراوح أعمارهم ما بين ١٣ سنة و٢٠ سنة وجرى انتشالهم وتبين أنهم فارقوا الحياة.

وتم استخراج السيارة بواسطة غواصين حرس الحدود وآليات وأفراد الدفاع المدني التي حضرت للموقع، وقد تمركزت الفرق الإسعافية وفرقة الإسعاف المتقدم من هيئة الهلال الأحمر السعودي حتى انتهاء الحدث، وجرى تسليم الجثث والحادثة للمرور كلاً بحسب تخصصه.

وتسجل السعودية، أحد أعلى معدلات الوفيات بسبب حوادث الطرق حول العالم، وبحسب إحصائيات سابقة، فإن 19 شخصاً لقوا مصرعهم يومياً في العام 2013 بسبب حوادث المرور، في حين بلغ عدد قتلى عام 2012 ، نحو 17 شخصاً يومياً، أما في 2011 فبلغ العدد نحو 20 حالة وفاة.

وشهد العام 2015 نحو 518 ألفاً و795 حادثاً مرورياً، وتسببت جميعها بوفاة ثمانية آلاف و63 شخصاً، وإصابة نحو 36 ألفاً و303 أشخاص آخرين.

وفي العام 2015، أعلنت الدكتورة نجاح القرعاوي عميدة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الدمام، أن السعودية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً، تخسر سنوياً حوالي 50 مليار ريال (13.4 مليار دولار)، كأضرار تلحق بالممتلكات العامة والخاصة نتيجة حوادث المرور. ويزيد هذا الرقم بكثير عما أعلنته إدارة السلامة المرورية السعودية، في وقت سابق، عندما قالت إن حجم خسائر حوادث المرور في المملكة، يبلغ حوالي 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار) سنوياً.

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