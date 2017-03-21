بريطانيا تنضم لأمريكا في حظر الإلكترونيات على متن طائراتها

قالت بريطانيا، الثلاثاء، إنها ستحذو حذو الولايات المتحدة في منع المسافرين عبر بعض شركات الطيران من حمل بعض الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرات. يشمل الحظررحلات 14 شركة طيران تسير رحلات الى بريطانيا من خمس دول عربية وتركيا، وفق ما اعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية.

ورأست رئيسة الحكومة تيريزا ماي عدة اجتماعات قررت خلالها “تطبيق اجراءات جديدة للامن الجوي على كافة الرحلات المباشرة المتجهة الى المملكة المتحدة من الدول التالية: تركيا ومصر والسعودية وتونس والاردن ولبنان”، بحسب بيان للمتحدث. واضاف البيان البريطاني انه “بموجب هذه الاجراءات الجديدة لن يسمح للركاب الذين يصعدون الى طائرات متجهة الى المملكة المتحدة من الدول المعنية، ان يحملوا معهم داخل الطائرة أي حاسوب محمول او لوحي او هاتف محمول يزيد طوله عن 16 سم وعرضه 9,3 سم وسمكه 1,5 سم”. واتخذت الولايات المتحدة الاجراءات ذاتها حيال ثماني دول جميعها حليفة او شريكة للولايات المتحدة وهي تركيا والاردن ومصر والسعودية والكويت وقطر والامارات والمغرب. وتشمل الاجراءات البريطانية 14 شركة طيران هي الخطوط البريطانية (بريتش ارويز) وايزي جت وجيت2زكوم ومونارك وتوماس كوك وتومسون والخطوط التركية، وخطوط الشرق الاوسط اللبنانية، ومصر للطيران والملكية الاردنية والخطوط السعودية والخطوط التونسية.