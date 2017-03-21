هبوط إيرادات قناة السويس المصرية إلى 375.8 مليون دولار في فبراير

القاهرة 21 مارس آذار (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء هبوط إيرادات مصر من قناة السويس إلى 375.8 مليون دولار في فبراير شباط من 395.2 مليون في يناير كانون الثاني.

وبلغت إيرادات القناة 402.6 مليون دولار في فبراير شباط 2016.

وتختصر قناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومترا (120 ميلا) زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوما في المتوسط.

وفي عام 2016 بأكمله تراجعت إيرادات قناة السويس 3.3 بالمئة إلى 5.005 مليار دولار وفقا لحسابات رويترز مقابل 5.175 مليار في 2015.

وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023.