شرطة دبي تسجل 160 حادثاً مرورياً بسبب تقلبات الطقس

سجلت إدارة مركز القيادة والسيطرة، في الإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي، منذ الساعة الثانية عشر وحتى الساعة الثامنة صباحا 160 حادثا مروريا وقعوا في مناطق متفرقة بإمارة دبي، كما تلقت في الفترة ذاتها 1423 مكالمة، وذلك بسبب تقلبات الطقس.





وناشد العقيد عارف غريب الشامسي، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالوكالة في الإدارة العامة للعمليات، جميع السائقين ومستخدمي الطريق بضرورة توخي الحيطة والحذر والانتباه عند تقلبات الطقس، وقيادة المركبات بهدوء وحذر.

وحذر من القيام برحلات برية وبحرية تفاديا للوقوع في تداعيات تقلبات الطقس المفاجئة من هبوب للرياح وأجواء ماطرة وعواصف رملية في مختلف مناطق الدولة، داعيا السائقين إلى التأكد من حالات الطقس من خلال وسائل الاعلام المختلفة لتفادي الحوادث المرورية الخطيرة بالإضافة إلى الخروج إلى العمل قبل وقت كاف.

وطالب العقيد الشامسي جميع السائقين باتباع النصائح والإرشادات التي تطلقها جميع الجهات في الدولة لتكون طرقنا آمنة، والتأكد من نظافة الزجاج الأمامي وزجاج النوافذ ومصابيح الإضاءة ونظافة الإشارات الضوئية وعملها قبل قيادة المركبة بالإضافة إلى ترك مسافة كافية بين مركباتهم والمركبات التي تسير أمامهم، والالتزام بخط السير وعدم تغيير المسار إلا في حالات الضرورة.

إلى ذلك، دعا المقدم خبير أحمد عتيق بورقيبة نائب مدير إدارة البحث والإنقاذ في شرطة دبي، مرتادي البحر إلى عدم ارتياده في ظل الأحوال الجوية الحالية والتزام بكافة التعليمات والاشتراطات التي تضعها البلدية، وشرطة دبي على حد سواء لمنع السباحة في ظل ارتفاع الأمواج.

وحث السائقين على الابتعاد عن مجاري الأودية وعدم الدخول إليها بواسطة السيارات، إضافة إلى أخذ الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة وترك مسافة كافية بين السيارات لمنع وقوع حوادث التصادم والابتعاد عن التجمعات المائية والقيادة بحذر في حال وجود عواصف رملية وأمطار.

وأشار إلى أن شرطة دبي جاهزة للتعامل مع الحالات الطارئة، وأن هناك استعدادا تاماً للعمل على مدار 24 ساعة للتعامل مع الحوادث والاستجابة لها في أقل وقت ممكن، مؤكداً في الوقت ذاته أن فريق البحث والإنقاذ جاهز للمساندة في أي حالات دعم تطلبها الإمارات المجاورة.

وبين أن شرطة دبي وضعت معداتها الخاصة بعمليات الإنقاذ من زوارق ودراجات مائية ودراجات برمائية مع طواقمها على أهبة الاستعداد لخدمة افراد الجمهور في حال وقوع أي خطر، وزادت من عدد الأفراد حفاظاً على أمن الناس وسلامتهم، إضافة إلى تكثيف الدوريات وعربات الكوارث في المناطق الصحراوية للاستخدام عند الطلب.

وعلى صعيد متصل قال الرائد علي عبد الله القصيب النقبي، المناوب العام للإنقاذ، أن تصادماً بين شاحنتين على شارع الإمارات في دبي أسفر عن إصابة سائق بإصابات متوسطة نُقل على إثرها إلى المستشفى، موضحاً أن الحادث وقع بين شاحنة محملة بقواعد رافعات وقطع حديدية مع شاحنة أخرى لا تحمل أي شيء في شارع الامارات بالاتجاه إلى الشارقة قبل منطقة العوير.

وبيّن أن فرق الإنقاذ البرية وفرق المهمات الصعبة تعاملت مع الحادث على وجه السرعة وعملت على رفع قطع الرافعات الحديدية الثقيلة عن الشارع وإزالة الشاحنتين وإعادة حركة السير إلى طبيعتها، مشيداً بالتعاون الكبير في تأمين الحادث الذي ساهمت فيه بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وحث الرائد النقبي سائقي الشاحنات بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة وخاصة في حال حمل أوزان ثقيلة، ومراعاة اشتراطات الأمن والسلامة في تحميل ونقل الأدوات والمعدات الثقيلة.