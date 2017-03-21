Arabian business
مواصلات

تحذير للمسافرين العرب من تعرض الأجهزة الإلكترونية للسرقة﻿ في المطارات الامريكية

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 21 مارس 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
تحذير للمسافرين العرب من تعرض الأجهزة الإلكترونية للسرقة﻿ في المطارات الامريكية

مع توارد أنباء منع الولايات المتحدة للمسافرين من دول عربية من حظر للأجهزة الإلكترونية على متن الطائرة في قمرة المسافرين، حذر خبير أمني إن هناك عواقب سيئة لوضع الأجهزة الإلكترونية في مكان الامتعة إذ تزداد عمليات سرقة الأمتعة بوتيرة عالية كما حصل في بريطانيا حين فرضت منعا مشابها عام 2006  وحذر البروفسور جيفري برايس من جامعة ميتروبوليتان ستيت يونيفرسيتي دينفر أنه يحتمل اشتعال بطاريات بعض الأجهزة الدفترية وهو أمر تسهل السيطرة عليه في كابينة المسافرين بدلا من مقصورة الشحن.

يذكر أن قرابة 22 من عمال الامتعة قد اعتقلوا في بريطانيا عندما منعت الأجهزة الإلكترونية مع المسافرين عام 2006 وتم تسجيل أكثر من نصف مليون حادث سرقة بحسب بي بي سي.

يذكر أن 10 مطارات دولية في دول عربية سيشملها منع الولايات المتحدة لمسافريها من حمل الأجهزة الإلكترونية وهي القاهرة وعمان والكويت والرياض وجدة واسطنبول وأبو ظبي ودبي بحسب ما أشارت إليه وكالة أسوشيتد برس.

وقال مسؤول أمريكي للوكالة إن الحظر يشمل الرحلات المباشرة التي تنطلق من هذه المطارات وأن الحظر يمتد إلى أجل غير مسمى. وقال مسؤول أمريكي آخر إن الحظر يشمل 9 شركات طيران سيتم تبليغها بعد ظهر اليوم من قبل السلطات المعنية في الولايات المتحدة الأمريكية.

واشارت الخطوط الملكية الأردنية أن الحظر يشمل رحلاتها إلى كل من نيويورك وشيكاغو وديترويت ومونتريال! (مونتريال في كندا ولعل الرحل تتوقف قبل ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية - المحرر).

 

 

.

المزيد من أخبار الولايات الأميريكية

تعليقات

المزيد في مواصلات

الإمارات: أمطار مختلفة الغزارة على مختلف المناطق

ما هي المطارات العربية التي سيطبق عليها منع الولايات المتحدة للأجهزة الإلكترونية؟

13 دولة عربية تمنع أمريكا مسافريها من حمل أجهزة إلكترونية

رئيس شركة أوبر يستقيل من منصبه بسبب معاناته من مزاعم التحرش الجنسي

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

بالصور : هذه هي أسعد دول العالم في 2017

أزمة تجارية في السعودية بسبب العبوات البلاستيكية المسببة للسرطان

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »