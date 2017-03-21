تحذير للمسافرين العرب من تعرض الأجهزة الإلكترونية للسرقة﻿ في المطارات الامريكية

مع توارد أنباء منع الولايات المتحدة للمسافرين من دول عربية من حظر للأجهزة الإلكترونية على متن الطائرة في قمرة المسافرين، حذر خبير أمني إن هناك عواقب سيئة لوضع الأجهزة الإلكترونية في مكان الامتعة إذ تزداد عمليات سرقة الأمتعة بوتيرة عالية كما حصل في بريطانيا حين فرضت منعا مشابها عام 2006 وحذر البروفسور جيفري برايس من جامعة ميتروبوليتان ستيت يونيفرسيتي دينفر أنه يحتمل اشتعال بطاريات بعض الأجهزة الدفترية وهو أمر تسهل السيطرة عليه في كابينة المسافرين بدلا من مقصورة الشحن.

يذكر أن قرابة 22 من عمال الامتعة قد اعتقلوا في بريطانيا عندما منعت الأجهزة الإلكترونية مع المسافرين عام 2006 وتم تسجيل أكثر من نصف مليون حادث سرقة بحسب بي بي سي.

يذكر أن 10 مطارات دولية في دول عربية سيشملها منع الولايات المتحدة لمسافريها من حمل الأجهزة الإلكترونية وهي القاهرة وعمان والكويت والرياض وجدة واسطنبول وأبو ظبي ودبي بحسب ما أشارت إليه وكالة أسوشيتد برس.

وقال مسؤول أمريكي للوكالة إن الحظر يشمل الرحلات المباشرة التي تنطلق من هذه المطارات وأن الحظر يمتد إلى أجل غير مسمى. وقال مسؤول أمريكي آخر إن الحظر يشمل 9 شركات طيران سيتم تبليغها بعد ظهر اليوم من قبل السلطات المعنية في الولايات المتحدة الأمريكية.

واشارت الخطوط الملكية الأردنية أن الحظر يشمل رحلاتها إلى كل من نيويورك وشيكاغو وديترويت ومونتريال! (مونتريال في كندا ولعل الرحل تتوقف قبل ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية - المحرر).

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