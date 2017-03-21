الإمارات: أمطار مختلفة الغزارة على مختلف المناطق

تشهد مختلف المناطق في الإمارات هطول أمطار غزيرة صباح اليوم فيما حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، من حالة التقلبات الجوية التي تشهدها الدولة منذ أمس، نتيجة تأثرها بامتداد منخفض جوى في طبقات الجو العليا يصاحبه تشكيلات مختلفة من السحب قادمة من جهة الغرب على فترات، مع انخفاض في درجات الحرارة، وتحققت توقعات المركز بسقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، مع رياح نشطة السرعة وقوية مثيرة للغبار والاتربة على المناطق المكشوفة.

كما حذر المركز من استمرار الرياح النشطة واضراب البحر وارتفاع الموج، واشار إلى أن سرعة الرياح بلغت أمس 52 كم في الساعة وانخفضت الرؤية إلى اقل من 1000 متر.

واوضح المركز انه نتيجة لتعمق المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا وكذلك تعمق المنخفض الجوي في الطبقة السطحية اصبح الطقس غير مستقر ومغبراً بوجه عام وغائماً جزئياً إلى غائم أحيانا مع تزايد كميات السحب غداً لينتج عنها سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة وقد يتخللها بعض السحب الركامية أحيانا، مشيراً إلى أن كميات السحب سوف تقل تدريجيا الأربعاء وتنحصر على الجنوب والشرق في الصباح الباكر ، كما ستنخفض سرعة الرياح، ليصبح الطقس غائماً جزئياً بوجه عام.

وحذر المركز من تكون السحب الركامية والامطار مختلفة الشدة، مطالباً بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الوديان، ناصحاً السائقين بالانتباه اثناء القيادة في الأجواء الممطرة، و دعا الصيادين والجمهور العام لعدم ارتياد البحر لاضطرابه الشديد في الخليج العربي وبحر عُمان، حيث من المتوقع أن يصل ارتفاع الموج إلى 10 أقدام في العمق. واشار المركز إلى أن الطقس غداً، طقس غائم جزئي إلى غائم بوجه عام، مع فرصة سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة.