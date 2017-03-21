Arabian business
مواصلات

ما هي المطارات العربية التي سيطبق عليها منع الولايات المتحدة للأجهزة الإلكترونية؟

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 21 مارس 2017
ما هي المطارات العربية التي سيطبق عليها منع الولايات المتحدة للأجهزة الإلكترونية؟

10 مطارات دولية سيشملها منع الولايات المتحدة لمسافريها من حمل الأجهزة الإلكترونية؟ وهي القاهرة وعمان والكويت والرياض وجدة واسطنبول وأبو ظبي ودبي بحسب ما أشارت إليه وكالة أسوشيتد برس.

وقال مسؤول أمريكي للوكالة إن الحظر يشمل الرحلات المباشرة التي تنطلق من هذه المطارات وأن الحظر يمتد إلى أجل غير مسمى. وقال مسؤول أمريكي آخر إن الحظر يشمل 9 شركات طيران سيتم تبليغها بعد ظهر اليوم من قبل السلطات المعنية في الولايات المتحدة الأمريكية.

واشارت الخطوط الملكية الأردنية أن الحظر يشمل رحلاتها إلى كل من نيويورك وشيكاغو وديترويت ومونتريال.

 

 

 

 

المزيد من أخبار الولايات الأميريكية

تعليقات

المزيد في مواصلات

13 دولة عربية تمنع أمريكا مسافريها من حمل أجهزة إلكترونية

رئيس شركة أوبر يستقيل من منصبه بسبب معاناته من مزاعم التحرش الجنسي

50 % تخفيض المخالفات بأم القيوين غدا بمناسبة يوم السعادة العالمي

طيران الإمارات تكشف عن ملصق ضخم لنجوم ريال مدريد على الإيرباص A380

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

مصر: موازنة 2017-2018 على أساس سعر 55-57 دولاراً لبرميل النفط

انطلاقة زراعة التوت الأزرق الغني بالعناصر الغذائية في الإمارات

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »