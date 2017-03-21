ما هي المطارات العربية التي سيطبق عليها منع الولايات المتحدة للأجهزة الإلكترونية؟

10 مطارات دولية سيشملها منع الولايات المتحدة لمسافريها من حمل الأجهزة الإلكترونية؟ وهي القاهرة وعمان والكويت والرياض وجدة واسطنبول وأبو ظبي ودبي بحسب ما أشارت إليه وكالة أسوشيتد برس.

وقال مسؤول أمريكي للوكالة إن الحظر يشمل الرحلات المباشرة التي تنطلق من هذه المطارات وأن الحظر يمتد إلى أجل غير مسمى. وقال مسؤول أمريكي آخر إن الحظر يشمل 9 شركات طيران سيتم تبليغها بعد ظهر اليوم من قبل السلطات المعنية في الولايات المتحدة الأمريكية.

واشارت الخطوط الملكية الأردنية أن الحظر يشمل رحلاتها إلى كل من نيويورك وشيكاغو وديترويت ومونتريال.