ما هي المطارات العربية التي سيطبق عليها منع الولايات المتحدة للأجهزة الإلكترونية؟

10 مطارات دولية سيشملها منع الولايات المتحدة لمسافريها من حمل الأجهزة الإلكترونية؟ وهي القاهرة وعمان والكويت والرياض وجدة واسطنبول وأبو ظبي ودبي بحسب ما أشارت إليه وكالة أسوشيتد برس.
وقال مسؤول أمريكي للوكالة إن الحظر يشمل الرحلات المباشرة التي تنطلق من هذه المطارات وأن الحظر يمتد إلى أجل غير مسمى. وقال مسؤول أمريكي آخر إن الحظر يشمل 9 شركات طيران سيتم تبليغها بعد ظهر اليوم من قبل السلطات المعنية في الولايات المتحدة الأمريكية.
واشارت الخطوط الملكية الأردنية أن الحظر يشمل رحلاتها إلى كل من نيويورك وشيكاغو وديترويت ومونتريال.
المزيد من أخبار الولايات الأميريكية
هل لديك مؤهلات لراتب مليون درهم؟ | ثقافة ومجتمع | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
ماذا يجري في السعودية؟ | مجتمع | أريبيان بزنس
كيف تهاجر إلى ألمانيا؟ طرق شرعية للوصول إلى قلب أوروبا | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
الجوازات السعودية تستبدل رخصة إقامة الوافدين بهوية مقيم لخمس سنوات | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
كيف تهاجر إلى ألمانيا؟ طرق شرعية للوصول إلى قلب أوروبا | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
الجوازات السعودية تستبدل رخصة إقامة الوافدين بهوية مقيم لخمس سنوات | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
الرئيس الأميركي يستقبل ولي ولي العهد السعودي | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
ألمانيا مستعدة لاستضافة خمسة آلاف لاجىء سوري جديد