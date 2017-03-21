13 دولة تمنع أمريكا مسافريها من حمل أجهزة إلكترونية

طلبت السلطات الأمريكية سرا من 13 دولة منع أمريكا مسافريها من حمل أجهزة إلكترونية تشمل الأجهزة الدفترية واللوحية مثل أي باد وكيندل والكاميرات بحسب صحيفة الغارديان.

ولا يشمل الحظر الأجهزة الطبية بحسب مسؤول حجز تذاكر أردني علما أن الطيران الأردني خالف تعليمات الحظر من خلال نشرها على تويتر ثم قام بحذفها بعد ظهر أمس الأثنين



وجاء المنع برسالة بريد إلكتروني مصنفة "سري" من وزارة النقل الأمريكية TSA رغم أن السعودية والأردن هما الدولتان الوحيدتان اللتان تم الكشف عنهما في قائمة الـ13 دولة. وأمهلت شركات الطيران المعنية 96 ساعة للامتثال للتعليمات الجديدة التي تنسحب على الطائرات القادمة والمغادرة لمطارات الولايات المتحدة الأمريكية بحسب طيران الملكية الأردنية.

وتفتقر التعليمات الجديدة للوضوح إذا لا تحدد شمول المنع لطاقم الطائرة الذي يحمل أجهزة - (EFBs)- ضرورية تتضمن مخططات وخرائط الرحلات والمطارات وهي عادة تستخدم بأجهزة أي باد.

وسيكشف اليوم الثلاثاء عن طبيعة التهديد الإرهابي الذي دفع بالسلطات لفرض هذه الإجراءات على المسافرين