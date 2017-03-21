أمريكا تحظر على ركاب الطائرات من دول عربية حمل أجهزة إلكترونية كبيرة

من ديفيد شيباردسون ومارك هوزنبول-واشنطن 20 مارس آذار (رويترز) - أبلغ مسؤولون أمريكيون روريترز اليوم الاثنين أن السلطات الأمريكية تعتزم منع ركاب مسافرين على متن رحلات أجنبية معينة متجهة إلى الولايات المتحدة من حمل أجهزة إلكترونية كبيرة داخل الطائرة وذلك ردا على تهديد إرهابي لم تحدده السلطات.

وقال المسؤولون إن من المتوقع أن تعلن وزارة الأمن الداخلي الإجراء الجديد اليوم الاثنين (بالتوقيت المحلي) مضيفين أنه كان قيد الدراسة منذ علمت الحكومة الأمريكية بوجود تهديد منذ عدة أسابيع.

وأفاد المسؤولون بأن الإجراء سيشمل 12 شركة طيران أجنبية تسير رحلات من نحو 12 دولة بعضها من الشرق الأوسط وسيشمل شركات طيران مقرها الأردن والسعودية. ولم يذكر المسؤولون أسماء الدول الأخرى.

وذكر المسؤولون أن شركات الطيران الأمريكية ليست مشمولة بالحظر الذي سيطبق على أجهزة أكبر من الهواتف المحمولة دون أن يذكروا السبب. وسيسمح للركاب بحمل أجهزة أكبر، مثل أجهزة الكمبيوتر اللوحي والمحمولة والكاميرات، في حقائب سفرهم بعد فحصها.

وقالت الخطوط الجوية الملكية الأردني في تغريدة اليوم الاثنين إن الركاب المتجهين إلى الولايات المتحدة سيمنعون من حمل معظم الأجهزة الإلكترونية على متن الطائرات اعتبارا من غد الثلاثاء بناء على طلب المسؤولين الأمريكيين بما في ذلك من سيتوقفون في المطارات الأمريكية في طريقهم إلى كندا. لكن لا يزال بوسع الركاب حمل الهواتف المحمولة والأجهزة الطبية المعتمدة.

وذكرت صحيفة الرياض، القريبة من الحكومة السعودية، على موقعها الإلكتروني أن هيئة الطيران المدني أبلغت "شركات الطيران المتجهة من مطارات المملكة إلى المطارات الأمريكية بالإجراءات الأخيرة من الجهات الأمنية في أمريكا الملزمة للركاب بشحن أجهزة الحاسب الآلي المحمولة والأجهزة اللوحية (تابلت) مثل الآيباد مع العفش المصاحب."

وأكد مسؤول بهيئة الطيران المدني للصحيفة "إبلاغ هذه التعليمات من السلطات الأمريكية العليا للداخلية السعودية."

وأكدت الخطوط الجوية السعودية في تغريدة أن سلطات النقل الأمريكية كانت قد منعت حمل الأجهزة الإلكترونية الكبيرة في الحقائب التي يحملها الركاب معهم داخل الطائرة.

ورفض البيت الأبيض التعليق.

وقال المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي ديفيد لابان إن الوزارة ليس لديها تعليق بشأن الاحتياطات الأمنية المحتملة لكنها ستقدم إفادة بالمستجدات في الوقت المناسب.