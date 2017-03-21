محام كويتي يتقدم بدعوى لتجميد سريان واصدار رخص قيادة الاجانب

الكويت ـ (أ ف ب) – تقدم محام كويتي بدعوى قضائية تطالب بتجميد سريان وإصدار رخص القيادة لملايين الاجانب في الدولة النفطية الى حين ايجاد حل للمشاكل المرورية والازدحامات.

وقال المحامي محمد الانصاري لوكالة فرانس برس الاثنين انه تقدم بالدعوى بصفته “وكيلا عن مجموعة من المواطنين” المتضررين من الازدحامات اليومية. واعتبر ان “الازمة المرورية في البلاد وصلت الى مرحلة لا تطاق ولا يمكن تحملها”، مشيرا الى وجود “تقاعس″ من قبل “وزارة الداخلية ووزارة الأشغال عن الدور المنوط بهم لحل المشاكل المرورية والازدحام الذي نشهده يوميا مما يأثر سلبا على المواطن”.

وتابع “ما نراه من مظاهر الازدحام والشلل المروري بشكل دائم (…) ينبئ عن وضع خطير ويعكس مظاهر غير حضارية ومشاهد تكشف عن خلل عميق وغياب اي استراتيجية واضحة واي خطط فاعلة لدى المسؤولين لحل هذه الازمة الخانقة”. واعتبر ان الامر “يحتم تدخل القضاء لوقف سريان رخص الوافدين بصفة مستعجلة مع استثناء بعض المهن”.

ويعيش في الكويت نحو 3,1 مليون اجنبي معظمهم من دول آسيوية، يعملون الى جانب حوالى 1,35 مليون كويتي. وتطبق السلطات الكويتية قوانين صارمة حيال حيازة المقيمين الاجانب لرخص القيادة، اذ يطلب من معظم هؤلاء ان يكونوا حائزين على شهادة جامعية ويتقاضون اكثر من الفي دولار شهريا. كما انه لا يمكنهم التقدم للحصول على رخصة قيادة في الكويت قبل الاقامة فيها لعامين. ويدعو نواب ونشطاء الى خفض عدد الاجانب في الكويت لتصبح اعدادهم متساوية مع اعداد الكويتيين خلال مدة خمس سنوات، بينما يطالب آخرون بفرض ضرائب على تحويلاتهم المالية الى الخارج.