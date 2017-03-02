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مواصلات

مطارات دبي ترفض استلام الأمتعة غير المسطحة من 8 مارس

أريبيان بزنس
الخميس، 2 مارس 2017
مطارات دبي ترفض استلام الأمتعة غير المسطحة من 8 مارس

أعلنت مؤسسة مطارات دبي أنه يجري التنسيق لمنع استقبال ومناولة أي أمتعة غير مسطحة الشكل عند مكاتب إنجاز إجراءات السفر ابتداء من 8 مارس2017، ويأتي ذلك من خلال طرح قواعد جديدة للتعامل مع أمتعة المسافرين في مطار دبي الدولي بهدف الحد من المناولة الخاطئة وتعزيز الأداء.  

ولذلك قامت المؤسسة بإعلام شركات الطيران العاملة في مطار دبي الدولي برفض استقبال ومناولة أي أمتعة غير مسطحة الشكل عند مكاتب إنجاز إجراءات السفر ابتداء من 8 مارس2017، حيث قامت بتحديث موقعها الالكتروني والتطبيق الذكي لمطارات دبي بالإضافة الى اللافتات الموجودة في المطار لتوعية المسافرين. 

و قال نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار دبي علي أنكيزة:" يستخدم مطار دبي الدولي أكثر أنظمة الأمتعة تطورا في العالم، ومع ذلك، حتى أكثر الأنظمة تقدما من الناحية التكنولوجية يمكن أن تتعطل بسبب بعض الحقائب وخصوصا تلك التي تكون مستديرة أو على شكل أكياس ضخمة وغير منتظمة. هذا النوع من الحقائب يؤدي الى تعطيل الأنظمة وتأخير تسليم الأمتعة إلى الطائرة وإزعاج عملائنا." 

 

وأضاف أنكيزة:" نحاول إيصال رسالتنا الى أكبر عدد من المسافرين الذين يستخدمون هذه الأنواع من الحقائب، كما سيتم إعطاء الخيار لهؤلاء المسافرين بإعادة ترتيب محتويات تلك الأمتعة في صناديق مقابل رسوم."

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