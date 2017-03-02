الخطوط السعودية تؤمن على جميع موظفيها

دشنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية وشركة التعاونية للتأمين في جدة، أمس الأربعاء، اتفاقية التأمين الطبي لمنسوبي الناقل الوطني للمملكة وأفراد عائلاتهم على حساب شركتهم التي تديرها الدولة.

وقالت صحيفة "الوطن" اليومية إن عدد الموظفين المنتسبين حالياً للخطوط السعودية وشركاتها يبلغ 40 ألف موظف شملتهم اتفاقية التأمين إلى جانب عوائلهم شاملة الوالدين من السعوديين والمقيمين، على حساب الخطوط السعودية ودون استقطاع أي مبلغ من رواتب الموظفين، ومع سريان الاتفاقية تحول المركز الطبي التابع للخطوط السعودية "ميديكال" إلى مزود للخدمات الطبية لشركات التأمين الأخرى، ولبقية المواطنين والمقيمين من غير موظفي الخطوط السعودية وبأسعار تنافسية بما في ذلك المختبرات.

وتعد الاتفاقية من أكبر عقود التأمين الطبي وتشمل تغطيتها أكبر شبكة مقدمي خدمات طبية يتجاوز عددها ألفي مستشفى ومستوصف ومركز صحي في مختلف مناطق المملكة.

وكانت الخطوط السعودية قد وقعت في يناير/كانون الثاني الماضي مع شركة التعاونية للتأمين عقد تقديم خدمات التأمين الصحي لموظفيها وأفراد عائلاتهم لمدة سنة ميلادية اعتباراً من أمس الأربعاء 1 مارس/آذار 2017.