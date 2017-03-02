الخطوط السعودية تؤمن على جميع موظفيها

دشنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية وشركة التعاونية للتأمين في جدة، أمس الأربعاء، اتفاقية التأمين الطبي لمنسوبي الناقل الوطني للمملكة وأفراد عائلاتهم على حساب شركتهم التي تديرها الدولة.
وقالت صحيفة "الوطن" اليومية إن عدد الموظفين المنتسبين حالياً للخطوط السعودية وشركاتها يبلغ 40 ألف موظف شملتهم اتفاقية التأمين إلى جانب عوائلهم شاملة الوالدين من السعوديين والمقيمين، على حساب الخطوط السعودية ودون استقطاع أي مبلغ من رواتب الموظفين، ومع سريان الاتفاقية تحول المركز الطبي التابع للخطوط السعودية "ميديكال" إلى مزود للخدمات الطبية لشركات التأمين الأخرى، ولبقية المواطنين والمقيمين من غير موظفي الخطوط السعودية وبأسعار تنافسية بما في ذلك المختبرات.
وتعد الاتفاقية من أكبر عقود التأمين الطبي وتشمل تغطيتها أكبر شبكة مقدمي خدمات طبية يتجاوز عددها ألفي مستشفى ومستوصف ومركز صحي في مختلف مناطق المملكة.
وكانت الخطوط السعودية قد وقعت في يناير/كانون الثاني الماضي مع شركة التعاونية للتأمين عقد تقديم خدمات التأمين الصحي لموظفيها وأفراد عائلاتهم لمدة سنة ميلادية اعتباراً من أمس الأربعاء 1 مارس/آذار 2017.المزيد من أخبار السعودية
هل لديك مؤهلات لراتب مليون درهم؟ | ثقافة ومجتمع | أريبيان بزنس
السعودية تمنح إقامة نظامية لحاملي هوية زائر من اليمنيين | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
اقوى العرب تحت سن 40 عاما - 36 - شاكر خزعل | تقارير خاصة | أريبيان بزنس
السعودية : مشروع "الجسر البري" بين الرياض وجدة المتعثر يعود إلى الواجهة | مواصلات | أريبيان بزنس
هل لديك مؤهلات لراتب مليون درهم؟ | ثقافة ومجتمع | أريبيان بزنس
ما هي الـ 12 مخالفة القاضية بإبعاد الوافدين من السعودية؟ | أريبيان بزنس
بالصور : وصول أولى عربات "قطار الرياض" للمسار البرتقالي | مواصلات | أريبيان بزنس
نقل خدمات العامل الوافد في السعودية من الأفراد للمؤسسات
السعودية : مشروع "الجسر البري" بين الرياض وجدة المتعثر يعود إلى الواجهة | مواصلات | أريبيان بزنس