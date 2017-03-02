الشارقة: مشروع لتطوير شارع الجامعة خلال 300 يوم

كشف المهندس يوسف صالح السويجي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس هيئة الطرق والمواصلات عن تكليف أحد المقاولين بتنفيذ مشروع تطوير شارع الجامعة الذي يمتد من الميدان المجاور للمدخل الجنوبي الشرقي للمدينة الجامعية وحتى الميدان الواقع على الطريق المؤدي إلى قصر البديع، وتبلغ كلفة المشروع نحو 65 مليون درهم والذي سيبدأ تنفيذه بنهاية الشهر الحالي والانتهاء منه خلال مدة 300 يوم.

وأشار المهندس أن المشروع يأتي بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الرامية بالتوسع في مشاريع تطوير البنية التحتية التي تعتبر المحرك الأساسي لنمو وتطور مدينة الشارقة، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة الخاصة بتطوير شبكات الطرق وتنفيذها بأعلى المواصفات العالمية لتواكب الطفرة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الإمارة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة البيان، فقد أفاد السويجي أن المشروع يشتمل على تطوير الطريق المزدوج القائم والبالغ طوله حوالي (5,7 كيلومترات) والممتد من المدخل الجنوبي الشرقي للمدينة الجامعية مروراً بميدان تريم عمران تريم والمناطق السكنية (الجرينة، النوف، القرائن، حوشي) وحتى الميدان الواقع على الطريق المؤدي إلى قصر البديع. تشتمل الأعمال على إضافة أكتاف أسفلتية بعرض (2,5 متر) وممرات مشاة بعرض (2 متر) على جانبي الطريق، مع توفير طريق خدمي بعرض (6 مترات).