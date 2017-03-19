50 % تخفيض المخالفات بأم القيوين غدا بمناسبة يوم السعادة العالمي

قررت القيادة العامة لشرطة أم القيوين بمناسبة اليوم العالمي للسعادة تخفيض قيمة المخالفات المرورية وفك حجز المركبات بنسبة 50% لمدة يوم واحد والذي سيصادف يوم الغد.
وذلك بحسب العقيد سعيد عبيد مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين والذي أكد أن الخطوة تأتي مواكبة ليوم السعادة العالمي وذلك بهدف إسعاد المتعاملين مع إدارة المرور والدوريات ؛ لافتاً إلى أن الإدارة تسعى إلى توفير سبل الراحة وتسهيل المعلومات الكافية للجمهور؛ اضافة إلى استقبالهم بالحفاوة من قبل أفراد المرور، وفقا لصحيفة البيان.
وقال إن القيادة الرشيدة تعمل على استكمال عناصر التنمية الشاملة والتي تهدف إلى رفع الكفاءات وفق أعلى الممارسات الدولية والتي تحقق من خلالها القيادة الرشيدة السعادة والرفاهية والتقدم والتميز لشعب الإمارات.
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