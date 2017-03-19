Arabian business
مواصلات

50 % تخفيض المخالفات بأم القيوين غدا بمناسبة يوم السعادة العالمي

أريبيان بزنس
الأحد، 19 مارس 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
50 % تخفيض المخالفات بأم القيوين غدا بمناسبة يوم السعادة العالمي

قررت القيادة العامة لشرطة أم القيوين بمناسبة اليوم العالمي للسعادة تخفيض قيمة المخالفات المرورية وفك حجز المركبات بنسبة 50%  لمدة يوم واحد والذي سيصادف يوم الغد. 

 

وذلك بحسب العقيد سعيد عبيد مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين والذي أكد أن الخطوة تأتي مواكبة ليوم السعادة العالمي وذلك بهدف إسعاد المتعاملين مع إدارة المرور والدوريات ؛ لافتاً إلى أن الإدارة تسعى إلى توفير سبل الراحة وتسهيل المعلومات الكافية للجمهور؛ اضافة إلى استقبالهم بالحفاوة من قبل أفراد المرور، وفقا لصحيفة البيان.

 

 

وقال إن القيادة الرشيدة تعمل على استكمال عناصر التنمية الشاملة والتي تهدف إلى رفع الكفاءات وفق أعلى الممارسات الدولية والتي تحقق من خلالها القيادة الرشيدة السعادة والرفاهية والتقدم والتميز لشعب الإمارات.

 

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

دفع المخالفات المرورية لدبي عبر البطاقات الائتمانية وبالتقسيط

حملة "ضبط المخالفات" بالشارقة تضبط 281 مركبة مزودة بزوائد سرعة

رادار يضبط عدم الالتزام بخط السير ويسجل آلاف المخالفات في دبي

أبوظبي: تجديد المركبة بدون ربطها بدفع كافة المخالفات

تعليقات

المزيد في مواصلات

طيران الإمارات تكشف عن ملصق ضخم لنجوم ريال مدريد على الإيرباص A380

أرخص العقارات المتاحة للتأجير قرب محطات مترو دبي

مقتل رجل بالرصاص في مطار باريس أورلي بعدما انتزع سلاح جندية

أليطاليا تتعهد بالعودة للربحية عبر خفض الإنفاق والعمالة

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

مجموعة "عجلان واخوانه" توقع اتفاقية استثمارية بمليار ريال مع مجموعة "ساوند" الصينية﻿

السعودية: خصخصة المستشفيات قريباً والشورى يطالب بالتأمين الصحي أولاً

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »