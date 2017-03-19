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طيران الإمارات تكشف عن ملصق ضخم لنجوم ريال مدريد على الإيرباص A380

أريبيان بزنس
الأحد، 19 مارس 2017
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طيران الإمارات تكشف عن ملصق ضخم لنجوم ريال مدريد على الإيرباص A380
نجوم ريال مدريد على الإيرباص A380

كشفت طيران الإمارات النقاب اليوم عن ملصق جديد لعدد من نجوم فريق ريال مدريد الإسباني الذي ترعاه الناقلة على إحدى طائراتها العملاقة الإيرباص A380.

 

وتحمل طائرة الإمارات العملاقة - التي هبطت اليوم في مطار أدولفو سواريز مدريد - باراجاس - صورا ضخمة على جانبيها لنجوم ريال مدريد كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وسيرجيو راموس وكريم بنزيما ومارسيلو حيث يزيد إجمالي المساحة التي تغطيها صور النجوم 500 متر مربع.

 

وسيتمكن جمهور نادي ريال مدريد من التقاط صور للطائرة في العديد من وجهات طيران الإمارات التي تخدمها طائرات A380 بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية حيث سيسافر الفريق إلى هناك خلال الصيف المقبل، وفق وكالة أنباء الإمارات.

 

 

وتعد طيران الإمارات أكبر مشغل في العالم لطائرات الإيرباص A380 ذات الطابقين حيث يضم أسطولها حاليا 93 طائرة من هذا الطراز ولديها طلبيات مؤكدة لشراء 49 طائرة من الطراز ذاته.

 

 

وتخدم الناقلة 46 وجهة في خمس قارات بطائراتها الإيرباص A380 وتوفر للمسافرين الإسبان تجربة الطائرة العملاقة على ثلاث من الرحلات اليومية الأربع التي تسيرها طيران الإمارات من مدريد وبرشلونة.

 

 

ويبلغ عدد الركاب الذين نقلتهم طائرات الإمارات A380 منذ دخول هذا الطراز الخدمة ضمن أسطولها في عام 2008 حتى اليوم نحو 70 مليونا.

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