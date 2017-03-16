قراصنة صوماليون يفرجون عن ناقلة نفط مخطوفة تديرها شركة في الإمارات

بوصاصو (الصومال) 16 مارس آذار (رويترز) - قال مسؤول أمني صومالي إن قراصنة صوماليين أفرجوا عن ناقلة نفط مخطوفة وطاقمها السريلانكي الذي يضم ثمانية أفراد اليوم الخميس، لتنتهي أول عملية خطف لسفينة تجارية منذ 2012 سريعا على غير العادة ودون دفع فدية.
وقال عبد الرحمن محمود حسن المدير العام لقوة الشرطة البحرية لمنطقة بلاد بنط شبه المستقلة "دارت مناقشات عقب المعركة التي وقعت بالأسلحة النارية بعد ظهر اليوم... سحبنا قواتنا ومن ثم رحل القراصنة."
وأكد أحد القراصنة أنه تم إطلاق سراح السفينة وطاقمها دون دفع فدية.
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