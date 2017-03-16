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مواصلات

أليطاليا تتعهد بالعودة للربحية عبر خفض الإنفاق والعمالة

أريبيان بزنس
الخميس، 16 مارس 2017
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أليطاليا تتعهد بالعودة للربحية عبر خفض الإنفاق والعمالة

(رويترز) - تتوقع شركة أليطاليا الإيطالية للطيران العودة إلى الربحية بنهاية عام 2019 عن طريق خفض تكاليف التشغيل والعمالة بواقع مليار يورو (1.1 مليار دولار) خلال الأعوام الثلاثة المقبلة وتعديل نموذج عمل الرحلات قصيرة ومتوسطة المدى.

وقالت الشركة التي تتكبد خسائر والتي تملك شركة الاتحاد للطيران حصة 49 بالمئة بها إنها تسعى لزيادة الإيرادات بنسبة 30 بالمئة إلى 3.7 مليار يورو خلال الفترة نفسها في إطار خطة إعادة هيكلة جديدة بين عامي 2017 و2021 أقرها مجلس الإدارة أمس الأربعاء.

وقالت أليطاليا إنها تسعى لزيادة أعداد الركاب وتعزيز استخدام طائراتها في الرحلات قصيرة ومتوسطة المدى عن طريق عرض أسعار أكثر جاذبية وفرض المزيد من الرسوم لأي خدمات إضافية مثل اختيار المقاعد وحجز الأمتعة والطعام.

وقال الرئيس التنفيذي لأليطاليا كرامر بول تعليقا على أحدث محاولة لإنعاش الشركة المتعثرة "إذا لم نتمكن من المنافسة في أنحاء إيطاليا وأوروبا مع الشركات منخفضة التكلفة فسوف نفقد المسافرين جوا عبر القارات. ببساطة لا يوجد أي بديل على الإطلاق."

وتعهدت الاتحاد للطيران الإماراتية بعد شراء حصة في أليطاليا في عام 2014 بإعادتها للربحية بحلول عام 2017 عن طريق خفض التكاليف وتحويل روما إلى مركز ربط بين القارات وزيادة مسارات الرحلات طويلة المدى.

غير أن خطة التطوير واجهت مشكلات بعد توسع شركات طيران منخفضة التكاليف مثل رايان إير بقوة في إيطاليا وزيادة استخدام القطارات فائقة السرعة إضافة إلى الهجمات التي وقعت في أنحاء أوروبا والتي خفضت الطلب على السفر. وقالت مصادر إن أليطاليا تخسر الآن ما لا يقل عن نصف مليون يورو يوميا.

 

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