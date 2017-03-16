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السعودية: 300 ريال غرامة لكل من يظلل مركبته

أريبيان بزنس
الخميس، 16 مارس 2017
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السعودية: 300 ريال غرامة لكل من يظلل مركبته

أكد مسؤول في الإدارة العامة للمرور السعودي على إيقاع غرامة مالية على كل من يضع حواجز داخل المركبات تعيق رؤية السائق (تظليل) وتصل إلى 300 ريال كحد أعلى.

 

ونقلت صحيفة "الشرق" السعودية عن المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان إنه يجب أن يكون التظليل من النوع الشفاف، ويمكن من خلاله رؤية من بداخل المركبة، ولا تزيد على المتعارف عليه محلياً بـ "زيرو تو" 02، مضيفاً أن وضع الحواجز يعد من الفئة الثالثة من جدول المخالفات المرورية.

 

وقال "الربيعان" إن غرامة وضع الحواجز داخل المركبات التي تعيق رؤية السائق هي 150 ريالاً كحد أدنى و300 ريال كحد أعلى، مؤكداً أنها من المخالفات المطبق عليها غرامة المرور.

 

وأضاف أن هناك خمس مركبات غير مسموح بتظليلها هي سيارة الأجرة العامة، وسيارات التأجير اليومي، والسيارات ذات الباب الواحد التي لا تتسع إلا للسائق والمرافق، وإذا كانت بها مقاعد خلفية ولها زجاج منفصل فيسمح بتظليل ذلك الجزء الخاص بالمقاعد الخلفية، إضافة إلى مركبات نقل البضائع، والحافلات التي تعمل بأجر داخل المدن.

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