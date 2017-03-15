الرياض تلغي الخطوط الحديدية وتنقل أصولها إلى "سار"

تتجه وزارة النقل السعودية إلى إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ونقل أصولها إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) بهدف "تحقيق النمو الاقتصادي والسيطرة على تكاليف النقل بشكل كامل".

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح إن الهدف من المشروع الجديد نقل كافة خدمات البنية التحتية إلى "سار" بشكل تدريجي حتى تختفي المؤسسة الخطوط الحديدية بشكل تام، مبيناً أن الخطوط الحديدية يجب أن تندرج تحت مظلة جهة واحدة، كما هو معمول به في كافة أنحاء العالم.

وقال "الرميح" إن تراجع المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية ليس بسبب سوء الخدمات، ولكن الدول الأخرى تقدمت بمراحل، بينما المملكة تتحرك ببطء شديد في هذا المجال، حيث تحتل السعودية المركز 52 خلال العام 2016 بعد أن كانت في المركز 37 في 2014.

واعترف بتراجع المملكة في العديد من المؤشرات، ومنها خدمات المنافذ الحدودية، ونظام الجودة والكفاءة في مجال اللوجستيات، وكذلك في الدقة الزمنية، ومشاريع البنية التحتية، وأيضاً عدم وجود معيار حقيقي لمتابعة الشحنات.

وأضاف إن موقع المملكة إستراتيجي وتربط بين ثلاث قارات، ولذلك يجب الاستفادة من الموقع الجغرافي كجزء رئيسي في تحقيق رؤية المملكة، خاصة وأن 30 بالمئة من حركة حاويات العالم تمر عبر منطقة البحر الأحمر، علاوة على أن موانئ المملكة تقع على طرق التجارة الرئيسية.