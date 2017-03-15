مجانا: أسرع شبكة إنترنت لاسلكي في العالم في مطار دبي

أطلقت مؤسسة مطارات دبي أسرع شبكة واي-فاي مجانية يزود بها مطار في العالم وتوفيرها لملايين المسافرين عبر مطار دبي الدولي على مدار الساعة.

وتوفر هذه الشبكة التي تحمل اسم ( واوو-فاي) خدمة الاتصال بالانترنت بسرعة تبلغ 100 ميغابت/ثانية، متجاوزة بذلك كافة المطارات الأخرى.

ويأتي ذلك بعد أن كانت مؤسسة مطارات دبي قد أطلقت في ديسمبر من العام الماضي ترقية تضمنت الاتصال المجاني عالي السرعة وغير محدود السعة بالانترنت ضمن مطار دبي الدولي ومطار دبي ورلد سنترال.

وقال مايكل إيبتسون، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا والبنى التحتية في مؤسسة مطارات دبي في معرض تعليقه على هذه الخدمة الجديدة/بصفتنا أضخم مطار دولي عالمي، فنحن في صميم حركة الرحلات الدولية حول العالم، وقد أطلقنا في نهاية العام الماضي شبكة واي-فاي عالية السرعة وغير محدودة السعة بغية مساعدة ملايين المسافرين عبر مطاراتنا وابقائهم على تواصل دائم مع من يريدون، واختبار ما لم يختبروه في السابق في أي مطار من مطارات العالم على هذا الصعيد. وأضاف مايكل :يحصل المسافرون مع واوو-فاي على سرعة تبلغ 100 ميغابت/ثانية ما يمكنهم من تحميل ورفع رسائل البريد الالكتروني، والصور، ومقاطع الفيديو، والقيام بسرعة بتحديث وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم متابعة الاستمتاع بالمطار أو الاتصال بأصدقائهم وعائلاتهم في كافة أرجاء العالم." وقال: "نحن نبحث على الدوام عن سبل لتعزيز تجربة السفر لعملائنا من خلال تقديم الأحدث والأفضل في مجال التكنولوجيا ومن خلال عملنا باستمرار على إدخال التحسينات على خدماتنا ومرافقنا. وقد استمتع ما يزيد عن 100,000 مستخدم كمعدل يومي بهذه الخدمة في خلال شهرين منذ أن أطلقنا واوو-فاي بشكل اختباري، ونحن على ثقة من أن تجربة واوو-فاي ستثير إعجاب 89 مليون مسافر نتوقع الترحيب بهم في مطار دبي الدولي في خلال العام 2017". وبات من الممكن بفضل صفحة الوصول المبسطة، الاتصال مجاناً بالانترنت غير محدود السعة عبر شبكة الواي-فاي في مطار دبي الدولي وذلك بمجرد نقرة واحدة والحصول على سرعات ترسي معايير جديدة على صعيد المطارات في العالم. وتعمل مؤسسة مطارات دبي لضمان السرعة والموثوقية على الاستثمار فيما يزيد عن 6,000 نقطة وصول واي-فاي جديدة، وذلك بهدف ترقية كامل البنية التحتية للشبكة اللاسلكية في كلا المطارين في دبي. كما عززت مؤسسة مطارات دبي وصلات الانترنت إلى 5 غيغابت/ثانية لكل منها بغية توفير المرونة وعرض النطاق الترددي المطلوب في حين تم أيضاً تطوير تطبيقات ويب جديدة خصيصاً لكل مبنى وكونكورس في المطارين، وذلك لتحسين المعلومات المتوفرة للمسافرين.