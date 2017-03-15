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الأمير طلال يتوقع قيادة المرأة السعودية للسيارة الشهر المقبل

أريبيان بزنس
الأربعاء، 15 مارس 2017
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الأمير طلال يتوقع قيادة المرأة السعودية للسيارة الشهر المقبل
المرأة ممنوعة من قيادة السيارة في السعودية.

توقع الأمير السعودي طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة المجلس العربي للطفولة والتنمية، أن يُسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة في شوارع المملكة اعتبارا من شهر أبريل/ نيسان المقبل.
جاء ذلك خلال مشاركة الأمير في اجتماع للمجلس العربي للطفولة والتنمية، وهو منظمة عربية غير حكومية تُعنى بشأن الطفل العربي ومقرها القاهرة.
وكانت تقارير صحفية خليجية تحدثت عن قرب صدور قانون جديد يسمح للنساء السعوديات بالقيادة من دون تحديد موعد محدد لذلك. وتعد السعودية الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر على النساء قيادة السيارات.
وتطالب ناشطات سعوديات منذ فترة بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة، وبعضهن كن يتحدين الحظر بقيادة السيارة في شوارعها. وعلى الرغم من عدم وجود قانون محدد يمنع قيادة المرأة للسيارة، أوقفت الشرطة من تحدين هذا الحظر.
وثمة توجه في السعودية لتخفيف القيود المشددة المرتبطة بالنساء، وذلك ضمن برنامج رؤية 2030 الذي طرحه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وتعتزم الحكومة دعم تشغيل المرأة، وترقية دورها المهني في المجتمع، من خلال تمكينها من "العمل من البيت بدلا من الانتقال إلى المكتب".
ومع إمكانية السماح للمرأة بقيادة السيارة في إبريل/ نيسان المقبل، سيكون ذلك عاملا مساعدا على فتح آفاق أكبر لعمل المرأة.

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