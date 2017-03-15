قراصنة يطالبون أصحاب ناقلة نفط إماراتية بفدية

رويترز:قالت قوة نافور البحرية الإقليمية التابعة للاتحاد الأوروبي إن القراصنة الذين اختطفوا سفينة ترفع علم جزر القمر وتديرها لشركة مسجلة في الإمارات، بأنهم يطالبون بفدية للإفراج عن السفينة.

وأظهرت تحليلات جماعة (أوشانز بيوند بايرسي) أن كلفة القرصنة العالمية بلغت 7 مليارات دولار تحمل قطاع الشحن البحري 80% منها، لكن الهجمات تقلصت بشدة بعد تشديد الأمن من قبل مالكي السفن وتجنبهم لشواطئ الصومال إلا أن تراخي البعض مثل سفينة عريس 13 سهل من مهمة القراصنة، وكانت السفينة آريس 13 بعثت نداء استغاثة أمس الاثنين وتم إيقاف نظام التتبع فيها وتحويل مسارها باتجاه بلدة علولة الساحلية التي تقع في بلاد بنط وهي منطقة تتمتع بحكم شبه ذاتي في شمال الصومال. وعلولة ميناء أخذ القراصنة السفينة إليه.

وكان قراصنة خطفوا يوم الاثنين ناقلة نفط تحمل طاقما من ثمانية أفراد من سريلانكا وذلك في أول حادثة خطف لسفينة تجارية منذ عام 2012.

وقال نويل تشونج رئيس مركز الإبلاغ عن القرصنة التابع للمكتب البحري الدولي في كوالالمبور إن منظمة التجارة البحرية البريطانية التي تنسق إدارة كل السفن التجارية واليخوت في منطقة خليج عدن كانت تراقب السفينة.

وذكرت المنظمة في دبي أنها لا تملك المزيد من المعلومات "في الوقت الحالي".