المدير العام لاياتا: نتوقع تراجع ربحية شركات الطيران الإماراتية في 2017 عن العام السابق

رويترز) - قال الكسندر دي جونياك المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) للصحفيين اليوم الثلاثاء إن من المتوقع تراجع ربحية شركات الطيران الإماراتية في 2017 .

وتابع "نتوقع عاما (ستكون فيه الأرباح)على الأرجح أقل من عامي 2016 و2015 لذا لن يكون عاما إيجابيا للغاية لشركات الطيران في الشرق الأوسط بسبب الطاقة الاستيعابية والضغط على العائد" في إشارة لوجود طاقة كبيرة بينما نمو الطلب محدود. واضاف "على الأرجح ستقل أرباح الشركات الإماراتية عن 2016."

والي جانب شركتا الطيران الكبيرتان الإمارات والاتحاد للطيران يوجد في دولة الإمارات فلاي دبي وطيران العربية.







وكان الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات تيم كلارك قد صرح بأن قرار حظر الهجرة الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنع رعايا بعض الدول من السفر إلى الأراضي الأمريكية قد أثر بشكل كبير على معدلات الحجوزات في الرحلات المتوجهة إلى الولايات المتحدة عبر طيران الإمارات، ولم تتحسن هذه المعدلات حتى الآن.

وقال كلارك في مؤتمر صحفي: " انهارت نسبة الحجوزات بين عشية وضحاها بعد قرار الحظر بنسبة 35%." ولفت كلارك إلى أن آخر البيانات تشير إلى وجود بعض التغيير الإيجابي في حجوازت طيران الإمارات، إلا أن التغيير ليس كبيراً ولم يصل بعد إلى المعدل المطلوب

من جانب آخر أكد دو جونياك اليوم على ضرورة تسريع وتيرة تحديث قطاع الشحن الجوّي والتركيز على تقديم الخدمات عالية النوعية، وذلك خلال كلمة القاها ضمن فعاليات مؤتمر الشحن العالمي الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

وأوضح دو جونياك أن قطاع الشحن الجوي يشهد نوعاً من التفاؤل الحذر بعد توقف شبه كامل للنمو لعدة سنوات، في ظل انتعاش الطلب على الشحن في النصف الثاني من العام الماضي، وارتفاع الأداء بشكل ملحوظ في شهر يناير بنسبة 7% مقارنة بالعام الماضي.

وقال دو جونياك: "يُفترض بنا مراعاة ملاحظات العملاء واحتياجاتهم بشكل كبير، وتحمل القوى الإيجابية الداعمة للنمو أخباراً طيبة؛ ولكن عملاءنا يتوقون للمزيد. إذ لا زال قطاع الشحن اليوم يستخدم العمليات الورقية المعقدة التي لم تتغير منذ القرن السادس عشر، ولكن العملاء ينفقون مبالغ إضافية للشحن عبر الجو، ويتوقعون مقابل ذلك الحصول على عمليات حديثة وخدمات عالية الجودة".