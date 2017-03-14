إلغاء آلاف الرحلات وتعطل حركة الطيران أمام آلاف المسافرين في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية

اجتمعت إضرابات في ألمانيا وعاصفة في أمريكا الشمالية لتستفحل أزمة إلغاء آلاف الرحلات هناك، وأفادت مسافرة في مطار برلين لأريبيان بزنس أن تمديد الإضراب اليوم أدى إلى ترك آلاف المسافرين عالقين في مطاري برلين

وأعلنت أمس "نقابة عمال الخدمات الأرضية" في مطاري العاصمة الألمانية برلين أن العمال بدؤوا إضراباً عن العمل لمدة 25 ساعة، الاثنين، في تصعيد لنزاع بشأن الرواتب أدى بالفعل إلى إلغاء نحو ألف رحلة جوية، وقال ناطق باسم مطاري برلين: إن "جميع الرحلات تقريباً ستلغى اليوم، بواقع 194 رحلة في مطار شونفيلد، و448 في مطار تيغيل". لكن الإضراب تواصل اليوم الثلاثاء أيضا مما زاد في معاناة المسافرين.

أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد أوصت السلطات السكان بالاستعداد لاحتمال انقطاع كبير في الكهرباء وإغلاق طرق وارتباك في الرحلات الجوية بحسب ما نقلته رويترز.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية عاصفة ثلجية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة من نيويورك إلى بوسطن بدءا من ليل الاثنين وأوصت السلطات السكان بالاستعداد لاحتمال انقطاع كبير في الكهرباء وإغلاق طرق وارتباك في الرحلات الجوية.

وذكرت رويترز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل مساء أمس الاثنين بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل طالبا منها تأجيل زيارتها للولايات المتحدة الأمركية بسبب العاصفة الثلجية التي دفعت المدارس إلى تبليغ الطلاب إغلاق أبوابها بسبب العاصفة اليوم الثلاثاء.

وتوقع خبراء الطقس أن المنطقة قد تتعرض لتساقط ما يتراوح بين 30 إلى 45 سنتيمترا من الثلوج من يوم الاثنين إلى ساعة مبكرة من صباح الأربعاء مع تراجع درجات الحرارة 15 إلى 30 درجة عن المعدلات الطبيعية.

وأعلن أندرو كومو حاكم نيويورك حالة الاستعداد لما تعرف باسم عاصفة الشمال الشرقي وقام بتفعيل مركز عمليات الطوارئ بالولاية اعتبارا من مساء الاثنين ووجه الوكالات في نيويورك إلى أن تكون على أهبة الاستعداد.

وقال كومو في بيان "أحث كل مواطني نيويورك في المناطق المتضررة على تقييد السفر غير الضروري يوم الثلاثاء وإذا كان السفر ضروريا فمن فضلكم خططوا مسبقا وتوخوا الحذر والآمان" مضيفا أنه ينبغي توقع إغلاق طرق وتأخير وإلغاء رحلات.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية أن العاصفة أثارت أيضا احتمال انقطاع الكهرباء وهبوب رياح عاتية على طول ساحل لونج أيلاند الشرقي وجنوب شرق ولاية كونيتيكت مما دفع شركات المرافق لوضع موظفين إضافيين ومعدات للمساعدة في حالة التأهب.

وقال جون لاتكا وهو متحدث باسم مجموعة انتربرايز للخدمات العامة أكبر شركة للكهرباء والغاز في نيوجيرزي "كمية الثلوج والرياح العاتية المصاحبة لهذه العاصفة قد تتسبب في سقوط الأشجار وخطوط الكهرباء."

ومن المتوقع أيضا أن يحدث تعطل كبير في الرحلات الجوية في المنطقة.

وأصدرت مدينة نيويورك تحذيرا من الثلوج من مساء الاثنين وحتى الثلاثاء في ظل توقعات بأن يتراوح سمك الثلوج بين خمسة وعشرة سنتيمترات في الساعة صباح أو ظهر الثلاثاء وأن تصل سرعة الرياح إلى 80 كيلومترا في الساعة.

وتأتي العاصفة مع اقتراب نهاية شتاء معتدل على نحو غير معتاد على طول الساحل الشرقي إذ كان تساقط الثلوج أقل من المعتاد في بعض المناطق بما في ذلك مدينتا نيويورك وواشنطن. وقال مركز المناخ في منطقة شمال شرق الولايات المتحدة إن شهر فبراير شباط الماضي كان الأدفا في المنطقة كلها تقريبا منذ بدء تسجيل البيانات