كار سويتش دوت كوم تحصل على تمويل بقيمة 1.3 مليون دولار

حصل موقع كار سويتش دوت على تمويل بقيمة 1.3 مليون دولار من شركة جلوفيش كابيتال الراعية للمشاريع الحديثة بعد أن استطاع تحقيق نمو بمعدل ثابت بنسبة 30% شهرياً، مما يؤكد على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل موقع الريادة في المنطقة من حيث المبادرات والأعمال الناشئة وتوفر بيئة تنافسية للمشاريع الحديثة والمبتكرة.

جدير بالذكر أنه قد تم تأسيس موقع كار سويتش دوت كوم من قبل الموظفين السابقين في شركة ماكينزي وشركاؤه عماد حماد وعلي مالك في عام 2016 والذي استطاع تحقيق نمو بعدل ثابت بنسبة 30% شهرياً وتتطلع الشركة إلى توسيع نطاق عملياتها في دبي والإمارات الشمالية.

وقال عماد حماد المدير التنفيذي للشركة: "إن سوق السيارات المستعملة يخلق سنوياً فرصاً بقيمة 18 مليار دولار منها 2.5 مليار دولار في سوق الإمارات، وعلى الرغم من ارتفاع هذه القيمة إلا أن عدم كفاية المعلومات المتوفرة للبائعين والمشترين على حد سواء عن أسعار السيارات وحالتها يحول دون الاستفادة من سوق السيارات المستعملة بشكل جيد. ومن هنا تأتي أهمية الموقع في توفير المعلومات اللازمة لكلا الطرفين من خلال عرضها على منصته الالكترونية".إن المصداقية التي يوفرها الموقع تساعد كلا الطرفين على إنهاء الصفقات بعدد محاولات يتراوح ما بين محاولة واحدة إلى ثلاث محاولات لتجربة السيارة وفي بعض الحالات يتم دفع مقدم السيارة قبل عرضها على المشتري.

تفاعل كار سويتش مع أكثر من 6000 بائع منذ انطلاقه معززاً التقدم في قسم الخدمات على الإنترنت في دولة الإمارات ليزيد من زخم الشركات الناجحة عبر الإنترنت في مختلف القطاعات مثل : كريم لخدمات التوصيل، فتشر للتوصيل، سيرفس ماركت للخدمات المنزلية، ووشمن لتنظيف الملابس والكثير غيرهم. فالعالم يتجه بقوة إلى خدمات الإنترنت والإمارات تنشر روح المبادرة لدى المقيمين فيها.



