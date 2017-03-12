هرب من حادث بسيط ليقتل 38 شخصا بصدمه استعراض موسيقي في هايتي

بورت أو برنس 12 مارس آذار (رويترز) - قالت سلطات الحماية المدنية في هايتي اليوم الأحد إن ما لا يقل عن 38 شخصا قُتلوا كما أصيب نحو 12 آخرين في شمال هايتي في ساعة متأخرة من مساء السبت بعد اقتحام حافلة استعراضا موسيقيا أثناء هروب سائقها من حادث .

وقال جوزيف فوستين رئيس الحماية المدنية في منطقة أرتيبونيتي إن الحافلة التي كانت في طريقها من مدينة كاب هايتيان إلى العاصمة بورت أو برنس صدمت في بادئ الأمر شخصين في بلدة خارج جونايفز في شمال البلاد فقتلت أحدهما.

وأضاف أن سائق الحافلة سارع بالهروب ثم اقتحم ثلاثة من الاستعراضات التي كانت مقامة في بلدة مابو الواقعة على بعد خمسة كيلومترات من مكان الحادث الأول.