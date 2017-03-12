الإمارات: 12% انخفاض الوفيات في الحوادث المرورية خلال الخمس سنوات الماضية

بلغ عدد وفيات حوادث الطرق على مستوي الدولة 725 وفاة في 2016 بنسبة ارتفاع 7.4 % مقارنة مع 675 وفاة في 2015 فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 6681 إصابة مقارنة مع 6670 في العام 2015.

وقال العميد غيث الزعابي مدير عام التنسيق المروري بوزارة الداخلية في تصريحات صحفية، وفق وكالة أنباء الإمارات، على هامش فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد الثالث والثلاثين أن عدد الحوادث المرورية الجسيمة على مستوى الدولة بلغ 4796 حادثا العام الماضي حيث يعد الانحراف المفاجئ من الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث .

ولفت مدير عام التنسيق المروري بوزارة الداخلية إلى أن الوزارة تعكف حاليا على إجراء تعديلات على قانون المرور الاتحادي وذلك لضمان سلامة السائقين والحد من الحوادث المرورية.

وأشار إلى أن مؤشر الوفيات بلغ 6,1 وفاة لكل 100 ألف من السكان كما انخفض مؤشر الإصابات البليغة من 722 إصابة في عام 2015 إلى 660 إصابة في 2016.

ونوه إلى أن عدد المركبات وصل إلى 3 ملايين و391 الفا و 125 مركبة في 2016 بنمو5% مقارنة مع 2015 فيما بلغ عدد الحوادث لكل 10 الاف مركبة 14 حادثا العام الماضي.

وأضاف الزعابي ان انخفاض الوفيات في الحوادث المرورية خلال الخمس سنوات الماضية بنسبة 12% حيث تسعي وزارة الداخلية الوصول الى معدل 3 حوادث لكل 100 ألف مركبة على مستوى الدولة بحلول 2021.