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"الأرصاد" بالإمارات تحث السائقين على توخي الحذر مع تدني الرؤية الأفقية

أريبيان بزنس
الأحد، 12 مارس 2017
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"الأرصاد" بالإمارات تحث السائقين على توخي الحذر مع تدني الرؤية الأفقية

حث المركز الوطني  للأرصاد الجوية والزلازل السائقين على توخي الحذر وخفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الرمال والأتربة المثارة.

 

وقال المركز في بيان له اليوم إن هذه الفترة إنتقالية بين فصلي الشتاء والصيف وتتميز بإختلاف وسرعة تغير أنظمة الضغط في الغلاف الجوي والذي يؤدي بدوره إلى تغيرات سريعة في عناصر الطقس والأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة.

 

 

وتوقع حدوث تغيرات سريعة في الأحوال الجوية، وجغرافيا يتعادل طول النهار مع طول الليل في 21 مارس وهي بداية الفترة الانتقالية "الإعتدال الربيعي" وتكون الشمس عمودية على خط الإستواء ثم تبدأ الشمس بالحركة الظاهرية نحو الشمال نتيجة لدوران الأرض حولها ومعها تطول فترة النهار تدريجيا.

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