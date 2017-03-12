مصرع 100 ألف شخص في السعودية بسبب حوادث المرور خلال 20 سنة

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قالت الإدارة العامة للمرور السعودي اليوم الأحد أن نحو 20 ألف شخصاً لقوا حتفهم في المملكة بسبب حوادث المرور خلال العشرين سنة الماضية.

وأكد المرور السعودي عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر "خسرنا خلال العشرين عام الماضية حوالي 100 ألف فرد في وطننا بسبب حوادث الطرق، معاً سنجعل من #القيادة_ثقافة لإنهاء نزيف الطرقات"ز

وبحسب تقديرات المرور السعودي، فإن ذلك يعني وفاة 14 شخصاً يومياً في عموم المملكة بسبب حوادث المرور.

وتسجل السعودية، أحد أعلى معدلات الوفيات بسبب حوادث الطرق حول العالم، وبحسب إحصائيات سابقة، فإن 19 شخصاً لقوا مصرعهم يومياً في العام 2013 بسبب حوادث المرور، في حين بلغ عدد قتلى عام 2012 ، نحو 17 شخصاً يومياً، أما في 2011 فبلغ العدد نحو 20 حالة وفاة.

وشهد العام 2015 نحو 518 ألفاً و795 حادثاً مرورياً، وتسببت جميعها بوفاة ثمانية آلاف و63 شخصاً، وإصابة نحو 36 ألفاً و303 أشخاص آخرين.

وفي العام 2015، أعلنت الدكتورة نجاح القرعاوي عميدة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة الدمام، أن السعودية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً، تخسر سنوياً حوالي 50 مليار ريال (13.4 مليار دولار)، كأضرار تلحق بالممتلكات العامة والخاصة نتيجة حوادث المرور. ويزيد هذا الرقم بكثير عما أعلنته إدارة السلامة المرورية السعودية، في وقت سابق، عندما قالت إن حجم خسائر حوادث المرور في المملكة، يبلغ حوالي 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار) سنوياً.