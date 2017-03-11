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أكبر شركة سيارات بالعالم تدرس بناء مصنع في السعودية

أريبيان بزنس
السبت، 11 مارس 2017
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أكبر شركة سيارات بالعالم تدرس بناء مصنع في السعودية

(أريبيان بزنس/ وكالات) - ذكرت خدمة نيكي للأخبار أن شركة تويوتا موتور اليابانية تعتزم إجراء دراسة جدوى هذا العام لبناء مصنع في المملكة العربية السعودية.

 

وأضافت أن تويوتا -أكبر شركة سيارات في العالم- تبحث استيراد معظم المكونات التي يحتاجها المصنع الذي سيقام في المملكة من كل من تركيا ومصر وكذلك من اليابان.

 

وتعد السعودية -التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً- أحد أكبر مستوردي السيارات في العالم.

 

وكانت صحيفة "المدينة" السعودية نقلت عن مصادر مطلعة، في فبراير/شباط الماضي، إنه يجرى العمل حالياً على الإعداد لطرح مشروع إنشاء مدينة لصناعة السيارات أمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة "وذلك لتلبية طلبات شركات تصنيع الشاحنات القائمة في المملكة وشركات تصنيع السيارات المقرر إقامتها في مدينة السيارات".

 

 

 

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