تحطم طائرة مروحية تركية على متنها مدير شركة تركية و4 أشخاص روس

قتل 6 أشخاص في تحطم طائرة مروحية تركية تابعة لشركة تركية (كزاشيباسي ECZACIBASI) مع طاقمها و4 أشخاص روس.

وصدمت الطائرة لدى تحطمها برجا تلفزيونيا في أحوال جوية يعلفها ضباب كثيف في ضاحية منطقة بيوك جكمجة في اسطنبول حيث قال محافظ المنطقة حسن أكجون لمحطة تلفزيونية أنه شاهد 5 جثث في موقع تحطم الطائرة.

ونشرت لقطات فيديو لحادثة التحطم على تويتر

https://mobile.twitter.com/140journos/status/840131346102018048?ref_src=twsrc^tfw