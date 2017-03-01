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الاتحاد للطيران الإماراتية توقع اتفاقية شراكة بالرمز مع مصر للطيران

أريبيان بزنس
الأربعاء، 1 مارس 2017
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الاتحاد للطيران الإماراتية توقع اتفاقية شراكة بالرمز مع مصر للطيران

(رويترز) - قالت شركتا الاتحاد للطيران الإماراتية ومصر للطيران في بيان صحفي اليوم الأربعاء إنهما وقعتا اتفاقية جديدة للشراكة بالرمز سيجري تنفيذها على مراحل اعتبارا من اليوم.

 

وذكر البيان الذي تلقت رويترز نسخة منه "بموجب المرحلة الأولى من الاتفاقية، ستضع الاتحاد للطيران رمزها (EY) على الرحلات التي تشغلها مصر للطيران بين أبوظبي والقاهرة، بينما ستقوم مصر للطيران بوضع رمزها (MS) على الرحلات التي تشغلها الاتحاد للطيران بين العاصمتين."

 

 

وقالت الاتحاد للطيران إنها ستحظى خلال المرحلة الثانية من الاتفاقية بإمكانية الوصول إلى المدن الرئيسية في جميع أنحاء افريقيا على متن الرحلات التي تشغلها مصر للطيران عبر مركز عملياتها التشغيلية في القاهرة فيما سيمكن لمصر للطيران الوصول إلى الوجهات الرئيسية في أستراليا ومنطقة الشرق الأقصى التي تخدمها الاتحاد للطيران عبر مركز عملياتها التشغيلية في أبوظبي.

 

 

أما المرحلة الثالثة فستشهد وضع رمز الاتحاد للطيران على الرحلات الداخلية على امتداد مصر وفقا للبيان.

 

 

وقال البيان إنه جرى نقل ما يزيد عن 390 ألف مسافر بين أبوظبي والقاهرة في عام 2016.

 

 

وتسير الاتحاد للطيران في الوقت الحالي 28 رحلة أسبوعيا بين أبوظبي والقاهرة في حين تسير مصر للطيران 21 رحلة أسبوعيا بين العاصمتين.

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