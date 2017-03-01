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رادار يضبط عدم الالتزام بخط السير ويسجل آلاف المخالفات في دبي

أريبيان بزنس
الأربعاء، 1 مارس 2017
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رادار يضبط عدم الالتزام بخط السير ويسجل آلاف المخالفات في دبي

أعلنت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي عن إطلاق جهاز رادار جديد خاص برصد مخالفي عدم التزام خط السير الإلزامي.

 

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، قال اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، إن الإدارة العامة للمرور معنيّة بتفعيل قوانين السير ومنع التجاوزات التي يقوم بها بعض السائقين في الشوارع الخارجية والداخلية من الإمارة.

 

وأشار "الزفين" إلى أن بعض السائقين يتعمدون ارتكاب المخالفات بأنواعها وخاصة مخالفة عدم الالتزام بخط السير الإلزامي في حالة عدم وجود أجهزة رقابية مرورية أو رجل شرطة.

 

وأضاف أن الإدارة العامة للمرور تلقت العديد من الشكاوى والملاحظات، تتعلق بمخالفة عدم الالتزام بخط السير الإلزامي على مختلف شوارع الإمارة، لافتا أن مخالفة عدم التزام المركبات بخط السير الإلزامي تتسبب في أذى للناس وتعيق حقوق الآخرين في عبور الطريق بحرية وأمان، ناهيكم عن الحوادث والإصابات البالغة التي تتسببها هذا النوع من المخالفة، الأمر الذي جعل الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي تبحث عن حلول مبتكرة للقضاء على هذه الظاهرة.

 

وقال إنه وفي هذا الصدد ابتكرت مرور دبي جهاز رادار جديد يتم من خلاله رصد مخالفات عدم التزام المركبات بخط السير الإلزامي، بحيث يتم رصد المركبات خلال انتقالها من الشوارع الفرعية إلى الشوارع الرئيسية خلال تجاوزها للمركبات التي أمامها، معرقلين بذلك حركة السير والمرور، ومعيقين حقوق الآخرين في عبور الشارع.

 

وأضاف أن مرور دبي حرصت خلال الفترة الأخيرة على تجهيز ورشها بما يسمح بتطوير تقنيات الضبط حسب احتياجات الإمارة، وشملت راداراً تم تصميمه وتطويره محلياً لرصد مخالفة عدم الالتزام بخط السير، لافتاً إلى استخدامه في أوقات الذروة حين يتعمد كثير من السائقين إلى ارتكاب مثل هذا النوع من المخالفات، مسببين خطورة على غيرهم من مستخدمي الطريق.

 

وتابع أن النتائج التي حققها جهاز الرادار، بعد أسبوع من نشره مطلع الشهر الجاري على شارع الرباط كانت مشجعة، إذ رصد 3 آلاف مخالفة عدم التزام المركبات بخط السير الإلزامي. موضحاً أن تفعيل هذا الجهاز سيزيد من نشر الثقافة والوعي في حالة التيقن أن السيارات والشوارع تحت الملاحظة الدقيقة عبر الدوريات المرورية وكاميرات المراقبة والرادارات.

 

وأشار مساعد القائد العام لشؤون العمليات إلى أن الجهاز يحتوي على كاميرا تلتقط صوراً للسيارات أثناء انتقالها من مسرب لآخر خلال عملية التجاوز من الشوارع الفرعية إلى الشوارع الرئيسية، ويقوم برصد المركبات المخالفة على بعد مسافة ألف متر، وبإمكان الجهاز رصد المخالفين في الاتجاهين من الشارع الفرعي والرئيسي.

 

وأشار إلى أن مجرد وجوده على شوارع الإمارة سيحقق نوعاً من الردع للأشخاص الذين اعتادوا على هذا السلوك. مؤكداً أن السيارة التي تضبط مرة واحدة يتفادى سائقها غالباً تكرار التصرف نفسه.

 

وأضاف أن مخالفة عدم الالتزام بخط السير الإلزامي تسببت في وقوع (145) حادثاً توفي جرائها (7) أشخاص وأصيب (78) شخصاً خلال العام الماضي، فيما تم تسجيل (290) ألفاً و(336) مخالفة، منها (54) ألفاً و(36) مخالفة حضورية، و(236) ألفا و(300) مخالفة غيابية، لافتاً إلى أن الجهاز سيساهم إلى حد كبير في التزام السائقين بالقوانين واللوائح المرورية، وسيساعد على انسيابية حركة السير والمرور على شوارع الإمارة.

 

 

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