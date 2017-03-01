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مواصلات

الطيران المدني يرخص لشركة طيران سعودية جديدة في يوليو

أريبيان بزنس
الأربعاء، 1 مارس 2017
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الطيران المدني يرخص لشركة طيران سعودية جديدة في يوليو

تعتزم هيئة الطيران المدني الترخيص لشركة طيران سعودية جديدة في يوليو/تموز المقبل تضاف إلى الشركتين المرخص لهما سابقاً.

 

 وقال مساعد رئيس الهيئة للنقل الجوي للأمن والسلامة الكابتن عبدالحكيم البدر خلال لقاء إعلامي عقد الإثنين بالرياض -وفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية- أن دخول الشركة الجديدة يهدف إلى ضمان تنافس عادل وشريف بين الشركات المشغلة.

 

وأوضح "البدر" أنه سيتم الترخيص لشركة تقدم الخدمات الأرضية في مطارات المملكة تضاف إلى الشركتين المرخص لهما سابقاً.

 

وأضاف أن دخول شركات جديدة في السوق سيساهم بتأثير إيجابي على أسعار التذاكر وجودة الخدمات المقدمة للمسافر.

 

وتعد شبكات الخطوط الجوية في السعودية - أكبر بلد خليجي مساحة وسكاناً - من أصغر الشبكات في المنطقة قياساً لحجمها. وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2016، كان الخياران الوحيدان للسفر جواً داخل المملكة هما الناقلة الوطنية الخطوط الجوية السعودية وطيران ناس الناقلة الخاصة الاقتصادية وكلاهما يواجه صعوبة في تلبية الطلب.

 

ويوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2016، دشنت شركة طيران السعودية الخليجية وشركة نسما للطيران أولى رحلاتهما داخل المملكة بعد حصولهما -في وقت سابق- على رخصتي شغل جوي تجاري وطني من قبل الهيئة العامة للطيران المدني السعودي.

 

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