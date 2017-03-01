مطار دبي يستقبل 8 ملايين راكب في يناير مسجلا مستوى قياسيا

دبي أول مارس آذار (رويترز) - قالت الشركة المشغلة لمطار دبي الدولي اليوم الأربعاء إن المطار الأكثر ازدحاما في العالم من حيث حركة الرحلات الدولية سجل مستوى قياسيا في عدد المسافرين خلال شهر يناير كانون الثاني حيث استقبل 8.04 مليون راكب بزيادة 9.7 بالمئة على أساس سنوي.

وزاد عدد الرحلات في المطار 2.1 بالمئة ليصل إلى 36 ألفا و592 رحلة وارتفع متوسط عدد المسافرين لكل رحلة إلى 230 راكبا مقابل 215 راكبا في العام الماضي.

وزادت أحجام الشحن الجوي عبر المطار 3.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 208 آلاف و271 طنا في يناير كانون الثاني.