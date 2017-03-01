Arabian business
مواصلات

مطار دبي يستقبل 8 ملايين راكب في يناير مسجلا مستوى قياسيا

أريبيان بزنس
الأربعاء، 1 مارس 2017
مطار دبي يستقبل 8 ملايين راكب في يناير مسجلا مستوى قياسيا

دبي أول مارس آذار (رويترز) - قالت الشركة المشغلة لمطار دبي الدولي اليوم الأربعاء إن المطار الأكثر ازدحاما في العالم من حيث حركة الرحلات الدولية سجل مستوى قياسيا في عدد المسافرين خلال شهر يناير كانون الثاني حيث استقبل 8.04 مليون راكب بزيادة 9.7 بالمئة على أساس سنوي.

وزاد عدد الرحلات في المطار 2.1 بالمئة ليصل إلى 36 ألفا و592 رحلة وارتفع متوسط عدد المسافرين لكل رحلة إلى 230 راكبا مقابل 215 راكبا في العام الماضي.

وزادت أحجام الشحن الجوي عبر المطار 3.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 208 آلاف و271 طنا في يناير كانون الثاني.

المزيد من أخبار الإمارات

تعليقات

المزيد في مواصلات

الخطوط السعودية تؤمن على جميع موظفيها

الشارقة: مشروع لتطوير شارع الجامعة خلال 300 يوم

الاتحاد للطيران الإماراتية توقع اتفاقية شراكة بالرمز مع مصر للطيران

رادار يضبط عدم الالتزام بخط السير ويسجل آلاف المخالفات في دبي

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

هل تشتري كاميرا سامسونغ جير 360؟

الإمارات الأولى عالمياً في توصيل المنازل بشبكة الألياف الضوئية

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »