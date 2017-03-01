رفع اسعار الوقود في الإمارات خلال مارس



أعلنت وزارة الطاقة الإماراتية، أمس الاثنين 27 فبراير/شباط، عن زيادة أسعار الوقود في الدولة خلال مارس/ آذار المقبل، استنادا إلى متوسط الأسعار العالمية.

وجاء في بيان للوزارة، أن لجنة متابعة أسعار الوقود التابعة لها، قررت أن ترفع سعر لتر البنزين (سوبر 98) في محطات التوزيع إلى 2.03 درهم إماراتي (0.55 دولار) مقابل 2 درهما (0.544 دولار) في فبراير/ شباط 2017.

بينما سيرتفع سعر "بنزين 95" (الأكثر شعبية) إلى 1.92 درهم (0.522 دولار) مقابل 1.89 درهم (0.51 دولار)، وسيصل سعر "بنزين 91" إلى 1.85 درهم (0.504 دولار) مقابل 1.82 درهم (0.495 دولار).

ووفقا للبيان، فإن أسعار الديزل سترتفع من 2 درهما (0.54 دولار) إلى 2.02 درهم (0.55 دولار).

وتطبق الأسعار الجديدة اعتبارا من مطلع مارس/آذار وعلى مدار الشهر، لحين إصدار الوزارة، في نهاية الشهر الجاري، أسعارا جديدة لتطبق في شهر أبريل/نيسان القادم.

وحررت الإمارات أسعار الوقود، منذ مطلع أغسطس/آب 2015، واعتمدت آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، علما بأن قرار تحرير الأسعار يخص مادتي الجازولين (المستخدم كوقود للسيارات) والديزل.

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