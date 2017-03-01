240 مليار دولار قيمة مشاريع السكك الحديدية في دول التعاون و 69 مليار دولار منها قيد الإنشاء حالياً

تبلغ قيمة إجمالي مشاريع السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 240 مليار دولار، و69 مليار دولار من هذه المشاريع قيد الإنشاء حاليا وفقاً لتقرير شركة "تيرابين" الشرق الأوسط بالتعاون مع شركة "فينترز أون سايت" .

ومن حيث الإنفاق العام على مشاريع السكك الحديدية، تعتبر كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة متصدرتان ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.

ومنذ الأول يناير عام 2017، سجلت المملكة العربية السعودية أعلى قيمة لمشروع بناء السكك الحديدية بنسبة 50%، تليها الإمارات العربية المتحدة (18%)، وقطر (17%).

ومن ضمن المشاريع الرئيسية التي من المتوقع أن تُمنح للمقاولين في أسواق المملكة العربية السعودية خلال عام 2017: مشروع الزلفي - المجمعة لركاب السكك الحديدية، ومشروع سكة حديد (الشمال - الجنوب) – وعد الشمال- طريف - الجوف (ST320)، ومشروع السكك الحديدية العابر الشامل في مكة المكرمة - مترو مكة المكرمة.

وتشمل الاستثمارات المخطط لها بقيمة 30 مليار دولار في شبكات السكك الحديدية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مترو أبوظبي وسكك الحديد الخفيفة، و"سكاي تران" في جزيرة ياس، والمراحل القادمة للشبكة الوطنية التابعة لشركة الاتحاد للقطارات، وتوسيع مترو دبي لمعرض اكسبو 2020، والمراحل الجديدة لمشروع ترام الصفوح.

وقال الدكتور عبدالله سالم الكثيري مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية و البحرية في الإمارات، على مؤتمر ومعرض السكك الحديدية في الشرق الأوسط 2017 "نرغب في أن نكون الرابط الفعلي للشرق الأوسط لهذا العمل ونعتز بهذا ونسعى أيضا للربط الخليجي الموحد بسكك الحديد."

وصرح أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط وجنوب آسيا تحتضن أكبر مجموعة من مشاريع المواصلات والشحن في العالم، مع أكثر من 642 مليار دولار من الاستثمارات في السكك الحديدية المخطط لها، وذلك بحسب ما جاء في تقرير شركة "تيرابين" المنظمة لمؤتمر ومعرض السكك الحديدية في الشرق الأوسط.

كما أكد أن مشاركة الهيئة في مؤتمر ومعرض السكك الحديد للشرق الاوسط وشمال افريقيا 2017 يأتي من منطلق إبراز مكانة الإمارات كدولة رائدة في قطاع تطوير السكك الحديدية، حيث يجمع وزارات النقل والمواصلات من الدول الخليجية والعربية والعالمية والتي من شأنها أن تشجع على المضي بتأسيس شبكة السكك الحديدية لدول المجلس، فضلاً عن مساعدة مشغلي خدمات السكك الحديد في المنطقة لتوفير شبكات سكك حديدية عالمية المستوى تتسم بالفعالية والأمان، وتحسين كفاءة شبكات الخدمات اللوجيستية في أنحاء دول المجلس وأن يكون بمثابة منتدى إقليمي للاطلاع على المعرفة والمنتجات العالمية حول صناعة السكك الحديدية.

ومن جهته، قال جيمي هوسي، المدير العام لشركة تيرابين الشرق الأوسط، والمشرف على مؤتمر ومعرض السكك الحديدية في الشرق الأوسط 2017، أكبر مؤتمر ومعرض للمواصلات والخدمات اللوجستية في المنطقة: "سنشهد خلال السنوات العشر المقبلة تحولا ملحوظا في البنية التحتية لقطاع المواصلات على المستوى الإقليمي.

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