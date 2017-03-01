طيران السلام يدشّن أولى وجهاته الدوليّة مع رحلتين إلى دبيّ يوميّاً بأسعار تبدأ من 122 درهم

دشّن طيران السلام، أوّل طيرانٍ اقتصاديّ في سلطنة عمان، أولى رحلاته الدوليّة متجهاً إلى دبي.

وتنطلق رحلتان يوميّاً من مطار مسقط الدوليّ باتجاه مطار آل مكتوم الدوليّ في دبي وورلد سنترال (DWC) قبل أن يتحول مسار الرحلة ليحطّ في مطار دبيّ الدوليّ اعتباراً من 26 مارس القادم.

وقد تمكن الناقل الجويّ الجديد من تحقيق هذه الخطوة التقدمية بعد وصول طائرته الثانية من طراز إيرباص (A320)، التي أطلق عليها اسم "فتح الخير"، حيث ستتيح له طرح رحلة يوميّة ثالثة إلى صلالة.

وتعليقا على بدء رحلات طيران السلام الدولية، قال المهندس خالد بن هلال اليحمدي، رئيس مجلس إدارة طيران السلام: "لقد شهدنا بداية عام جديد حافلا بالنجاح من خلال إطلاق رحلاتنا إلى صلالة ودبيّ، الأمر الذي عزز من التزامنا بدعم كافة مظاهر النموّ الاقتصاديّ في عُمان". وأضاف: "وبالنسبة إلى شركة طيرانٍ جديدة، تظهر أرقامنا نتائج مبشّرة على جميع المستويات. كما أنّنا حظينا بأصداءٍ إيجابيّة قويّة من ضيوفنا مما يؤكد قدرتنا على إعادة تعريف تجربة السفر دون التنازل عن أعلى معايير الراحة والسلامة والجودة".

ومن جانبه، قال فرانسوا بوتليـيـه، الرئيس التنفيذيّ لطيران السلام: "تمثّل دبيّ وجهة جاذبة للعمل والسياحة، ومن هنا فإنّ طرح رحلتين يوميتين سيمنح ضيوفنا مزيداً من الخيارات ضمن حدود ميزانيّاتهم الماليّة. واننا نهدف الى توسيع شبكتنا الدوليّة حيث سنعلن عن وجهاتٍ جديدة من وإلى كلّ من باكستان والمملكة العربيّة السعودية خلال الأسابيع القادمة وذلك تزامناً مع وصول طائراتنا الجديدة".

وسيكون بإمكان ضيوفنا حجز رحلاتهم من مسقط إلى دبيّ على الموقع الإلكترونيّ للشركة ضمن ثلاثة خياراتٍ صممت خصّيصاً لتناسب مختلف متطلّباتهم، ألا وهي خفيف ومرح ومرن، ومع أسعار تبدأ من 122 درهم إماراتي فقط. وإلتزاماً من الشركة بإثراء تجربة ضيوفها، فقد قامت بتوفير خيار الرحلة المباشرة على رحلات الساعة الخامسة وخمسةٍ وثلاثين دقيقة من صلالة إلى دبيّ، الأمر الذي يعني عدم حاجة الضيوف إلى مغادرة الطائرة في مسقط، حيث ستتضمن الخدمة توقّفاً لمدّة 50 دقيقة فقط.

وإنطلاقاً من فلسفته التي تتمحور حول الاهتمام بضيوفه في كلّ ما يقوم به، يحرص طيران السلام على تجسيد كرم الضيافة العُمانيّة الأصيلة في جميع جوانب خدماته على الأرض وفي الأجواء. وقد تمّ توفير قائمةٍ من الخدمات الإضافيّة ذات الأسعار التنافسيّة، والتي تتضمن زيادة الوزن المسموح به للأمتعة، وإمكانيّة إختيار المقاعد، وأفضلية الحجز.

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