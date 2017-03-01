30 مليار دولار استثمارات الإمارات في مشروع السكك الحديدية

ينطلق في السابع من مارس الجاري، بمركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مؤتمر ومعرض السكك الحديدية في الشرق الأوسط 2017.

بحسب معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزارة تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، الذي أعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة في ديوان وزارة تطوير البنية التحتية بدبي أمس.

ووفق صحيفة الإتحاد، كشفت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية خلال المؤتمر أن الإمارات خصصت 30 مليار دولار للاستثمارات في مشروع وتطوير شبكة السكك الحديدية بالدولة، والتي يبلغ طول الشبكة فيها 1200 كيلو متر، أنجز فيها 268 كيلو متراً.

وتشمل الاستثمارات المخطط لها في شبكات السكك الحديدية في الإمارات، مترو أبوظبي وسكك الحديد الخفيفة، و«سكاي تران» في جزيرة ياس، والمراحل القادمة للشبكة الوطنية التابعة لشركة الاتحاد للقطارات، وتوسيع مترو دبي لمعرض إكسبو 2020، والمراحل الجديدة لمشروع ترام الصفوح.

حضر المؤتمر الدكتور عبدالله سالم الكثيري مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وجيمي هوسي، المدير العام لشركة تيرابين الشرق الأوسط، والمشرف على مؤتمر ومعرض السكك الحديدية في الشرق الأوسط 2017.

وقال وزير تطوير البنية التحتية: «نرغب في أن نكون الرابط الفعلي للشرق الأوسط لهذا العمل ونعتز بهذا ونسعى أيضا للربط الخليجي الموحد بسكك الحديد، مشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط وجنوب آسيا تحتضن أكبر مجموعة من مشاريع المواصلات والشحن في العالم، مع أكثر من 642 مليار دولار من الاستثمارات في السكك الحديدية المخطط لها، وذلك بحسب ما جاء في تقرير شركة «تيرابين» المنظمة لمؤتمر ومعرض السكك الحديدية في الشرق الأوسط.

وأكد بلحيف أن مشاركة الهيئة في مؤتمر ومعرض السكك الحديد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2017 يأتي من منطلق إبراز مكانة الإمارات كدولة رائدة في قطاع تطوير السكك الحديدية، حيث يجمع وزارات النقل والمواصلات من الدول الخليجية والعربية والعالمية، والتي من شأنها أن تشجع على المضي بتأسيس شبكة السكك الحديدية لدول المجلس، فضلاً عن مساعدة مشغلي خدمات السكك الحديد في المنطقة لتوفير شبكات سكك حديدية عالمية المستوى تتسم بالفعالية والأمان، وتحسين كفاءة شبكات الخدمات اللوجيستية في أنحاء دول المجلس.

من جانبه، أشار الدكتور عبدالله سالم الكثيري مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، إلى أن حكومة دولة الإمارات خصصت 30 مليار دولار للاستثمارات في مشروع وتطوير شبكة السكك الحديدية، والتي يبلغ طول الشبكة فيها 1200 كيلو متر، أنجز منها 268 كيلو متراً.

وقال جيمي هوسي، المدير العام لشركة تيرابين الشرق الأوسط، والمشرف على المؤتمر والمعرض: «سنشهد خلال السنوات العشر المقبلة تحولاً ملحوظاً في البنية التحتية لقطاع المواصلات على المستوى الإقليمي، حيث يجمع المعرض والمؤتمر أهم الخبراء وصناع القرار تحت سقف واحد، ليتبادلوا أفكارهم وآراءهم عن الطرق والوسائل الاستثنائية التي من شأنها أن تعيد تشكيل القطاع»

وأضاف: «يستضيف المعرض أجنحة لكل من إيطاليا والصين وإسبانيا والمملكة المتحدة. وتمت توسعة الجناحين الخاصين بالصين وإسبانيا بنسبة 55% لهذا العام، كما سيشهد المؤتمر زيادة في عدد المشاركين في قطاع تصنيع عربات المقطورات من روسيا والولايات المتحدة الأميركية».