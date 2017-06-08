الاتحاد الأوروبي يقترح قواعد جديدة للمنافسة في مجال الطيران

اقترح الاتحاد الأوروبي يوم الخميس قواعد جديدة لمعالجة ما يقال إنها ممارسات غير عادلة من شركات الطيران الأجنبية في إطار سعيه لضمان قدرة الناقلات الأوروبية على مواجهة المنافسة المحتدمة القادمة من الخارج.

يأتي هذا في أعقاب شكاوى متكررة من بعض شركات الطيران الأوروبية وبصفة خاصة اير فرانس كيه.ال.ام ولوفتهانزا بأن ناقلات خليجية تتلقى دعما حكوميا بشكل مخالف للقانون وهي المزاعم التي نفتها طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط الجوية القطرية، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

ويتيح المقترح، الذي يتطلب موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد ليصبح قانونا ساريا، للحكومات وشركات الطيران رفع شكاوى بخصوص أي ممارسات غير عادلة إلى المفوضية الأوروبية.