دبي: تحويلات مرورية جديدة على طريق جبل علي - لهباب

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن البدء في تنفيذ تحويلات مرورية على الطريق جبل علي - لهباب، وذلك كجزء من الأعمال التطويرية لمشروع مسار 2020 .

وأوضح عادل المرزوقي، مدير إدارة حرم الطريق في مؤسسة المرور والطرق بالهيئة، أنه تم البدء في تنفيذ تحويلات مرورية على طريق جبل علي _لهباب ، وأنها ستستمر إلى حين الانتهاء من الأعمال المطلوبة حيث تم إجراء تعديل بسيط للمسارات من شارع جبل علي – لهباب في كل اتجاه، بهدف إنشاء جسور المترو العلوية ودعائمها في الجزيرة الوسطية، مع المحافظة على نفس عدد المسارات الحالية للطريق.