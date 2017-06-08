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مواصلات

دبي: تحويلات مرورية جديدة على طريق جبل علي - لهباب

أريبيان بزنس
الخميس، 8 يونيو 2017
دبي: تحويلات مرورية جديدة على طريق جبل علي - لهباب

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن البدء في تنفيذ تحويلات مرورية على الطريق جبل علي - لهباب، وذلك كجزء من الأعمال التطويرية لمشروع مسار 2020 .

 

وأوضح عادل المرزوقي، مدير إدارة حرم الطريق في مؤسسة المرور والطرق بالهيئة، أنه تم البدء في تنفيذ تحويلات مرورية على طريق جبل علي  _لهباب ، وأنها ستستمر إلى حين الانتهاء من الأعمال المطلوبة حيث تم إجراء تعديل بسيط للمسارات من شارع جبل علي – لهباب في كل اتجاه، بهدف إنشاء جسور المترو العلوية ودعائمها في الجزيرة الوسطية، مع المحافظة على نفس عدد المسارات الحالية للطريق.

 

وأكد أن الهيئة وضعت خطة لتنفيذ التحويلات المرورية المؤقتة الخاصة بمشروع مسار 2020 على عدة مراحل خلال فترة تنفيذ المشروع، حيث ستبذل فِرق العمل التابعة للمشروع والشركات العاملة قصارى جهدها لضمان انسيابية الحركة المرورية، وتقليل التأثير على قاطني المنطقة، إلى حين الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالمشروع، حرصاً  على تنفيذ البنى التحتية الخاصة بمشروع مسار 2020 وفق الخطة والجدول الزمني المحددين، لضمان انسيابية الحركة المرورية سواء على الطرق والشوارع التابعة لها أو في الطرق الداخلية للمجمعات السكنية ومجمعات الأعمال المتأثرة بتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي.

 

 

وناشد المرزوقي السائقين ومستخدمي الطرق الانتباه إلى التحويلات المرورية واتباع اللوحات الإرشادية حرصًا على سلامتهم وتفاديًا لوقوع ازدحامات تتسبب في اختناقات مرورية قد تمتد لأوقات طويلة، لافتا إلى أن العمل سيكون بشكل مكّثف على مدار 24 ساعة إلى حين الانتهاء من الأعمال الخاصة بمشروع مسار 2020.                        

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