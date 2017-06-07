"الهاتف المتحرك" بديل جواز السفر عند البوابات الذكية بمطار دبي

دشن معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، يرافقه سعادة اللواء محمد احمد المري، مدير الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب بدبي، مشروع "محفظة الإمارات الذكية"، عبر البوابات الذكية للسفر بقاعة المغادرين بمطار دبي الدولي، الذي يعد الأول على مستوى العالم، وفقا للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وهو مشروع مشترك بين مكتب معالي نائب رئيس الشرطة والامن العام في دبي، والادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب في دبي، وطيران الامارات.

حضر حفل التدشين العميد طلال أحمد الشنقيطي مساعد المدير العام لشؤون المنافذ، والعميد أحمد عتيق المعقودي، مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والعميد علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والعقيد وليد المناعي، مساعد مستشار نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والعقيد خلف أحمد الغيث، مساعد المدير العام لمتابعة المخالفين والأجانب، وعدد من كبار الضباط.

ويتضمن مشروع "محفظة الإمارات الذكية " كمرحلة أولى، البيانات الشخصية للمسافر وبيانات الهوية وبيانات جواز السفر وبطاقة البوابة الذكية، ويعد مطار دبي الدولي أول مطار في العالم يطبق هذا النظام الذكي، بحيث يقوم المسافر باستخدام هاتفه المتحرك عند بوابات السفر الذكية، بدلا من جواز السفر أو بطاقة الإجراء السريع.