Arabian business
مواصلات

"الهاتف المتحرك" بديل جواز السفر عند البوابات الذكية بمطار دبي

أريبيان بزنس
الأربعاء، 7 يونيو 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
"الهاتف المتحرك" بديل جواز السفر عند البوابات الذكية بمطار دبي
مشروع "محفظة الإمارات الذكية"

دشن معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، يرافقه سعادة اللواء محمد احمد المري، مدير الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب بدبي، مشروع "محفظة الإمارات الذكية"، عبر البوابات الذكية للسفر بقاعة المغادرين بمطار دبي الدولي، الذي يعد الأول على مستوى العالم، وفقا للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وهو مشروع مشترك بين مكتب معالي نائب رئيس الشرطة والامن العام في دبي، والادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب في دبي، وطيران الامارات.

حضر حفل التدشين العميد طلال أحمد الشنقيطي مساعد المدير العام لشؤون المنافذ، والعميد أحمد عتيق المعقودي، مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والعميد علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والعقيد وليد المناعي، مساعد مستشار نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والعقيد خلف أحمد الغيث، مساعد المدير العام لمتابعة المخالفين والأجانب، وعدد من كبار الضباط.

ويتضمن مشروع "محفظة الإمارات الذكية " كمرحلة أولى، البيانات الشخصية للمسافر وبيانات الهوية وبيانات جواز السفر وبطاقة البوابة الذكية، ويعد مطار دبي الدولي أول مطار في العالم يطبق هذا النظام الذكي، بحيث يقوم المسافر باستخدام هاتفه المتحرك عند بوابات السفر الذكية، بدلا من جواز السفر أو بطاقة الإجراء السريع.

وهذا المشروع هو بداية لمشروع أكبر سيطبق في المراحل المقبلة ويشمل كافة بيانات الشخص، مثل بطاقات الائتمان والبطاقة الصحية، في خطوة لاختصار وتبسيط الإجراءات إلى الحد الأدنى من استخدام الوثائق والوسائل التقليدية.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

دبي الذكية تطرح نتائج أول هاكاثون للسعادة في دبي

اتحاد مصارف الإمارات يقر إطلاق مشروع المحفظة الذكية

حلول النقل الذكية: وصول العنصر الخامس

13.5 مليار دولار حجم سوق المطارات الذكية بحلول 2020

تعليقات

المزيد في مواصلات

"الاتحاد للطيران" توقف محادثاتها مع "توي" الألمانية بشأن تأسيس شركة طيران مشتركة

طيران الإتحاد: لا تأشيرة عند الوصول ولا يسمح بالعبور الترانزيت للمقيمين في قطر

بعد تأخرها سنة.. السعودية: العمل باللائحة الجديدة لحقوق المسافرين

السعودية تعلن عن شروط عبور الأجواء السعودية نحو قطر ومنها

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

الإمارات تعلن نتائج الثاني عشر اليوم عبر قنوات ثلاث

البرلمان التركي يوافق على نشر قوات في قطر

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »