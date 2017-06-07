"رويال جت" للطيران الخاص توقف رحلاتها إلى قطر

أعلنت شركة "رويال جت" الإماراتية للطيران الخاص إيقاف رحلاتها الجوية من وإلى دولة قطر بشكل فوري إلى حين إشعار آخر.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس مجلس إدارة الشركة، في بيان اليوم، أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع قرارات حكومة دولة الإمارات بشأن قطع العلاقات مع قطر.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد قررت إغلاق جميع مكاتب الخطوط الجوية القطرية في الإمارات.