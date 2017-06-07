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شركة سيارات كبرى تواجه 51 دعوى قضائية بالسعودية

أريبيان بزنس
الأربعاء، 7 يونيو 2017
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شركة سيارات كبرى تواجه 51 دعوى قضائية بالسعودية

ذكرت صحيفة سعودية أن شركة مساهمة كبرى متخصصة في تأجير السيارات مقرها الأساس في الرياض تواجه حالياً 51 دعوى قضائية منها 47 عمالية في مكاتب العمل يطالب أصحابها بمستحقات تقدر بملايين الريالات إضافة إلى دعاوى أمام ديوان المظالم من شركاء سابقين وأخرى أمام وزارة التجارة والاستثمار.

 

ونقلت صحيفة "عكاظ" اليومية، اليوم الأربعاء، عن مصادر مطلعة إن الشركة -دون أن تذكر اسمها- تواجه دعاوى مشتركة من موظفيها ومن شركاء من ذات الشركة، مقدرة حجم المبالغ المطالبة بها بالملايين، وقيدت اللجان العمالية طلبات العمال من منسوبي الشركة المدعى عليها وحددت مواعيد للنظر في طلباتهم خلال الأسابيع القادمة، على أن تقدم الشركة إجابات عن موقفها تجاه حقوق 47 عاملاً من جنسيات مختلفة.

 

وتتهم الدعاوى الشركة بإنهاء عقود عدد من موظفيها دون مبرر مشروع ودون أن تلتزم بصرف أجورهم المتأخرة ومستحقاتهم النظامية المترتبة على عقد العمل والتي كفلها نظام العمل الحق الضرر المادي والمعنوي بالموظفين المفصولين.

 

وطالب المدعون من مكتب العمل في الرياض إحالة الدعاوى إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية للنظر فيها على الوجه النظامي، في حين تتمثل طلبات الدعاوى إلزام الشركة المدعى عليها دفع أجور متأخرة ودفع بدل إجازات وسداد مكافأة نهاية الخدمة ومبالغ تذاكر سفر العمال من غير السعوديين، إضافة إلى دفع الأجور المتبقية عن المدة المتبقية من عقود العمل ومنح العمال شهادات خبرة عن مدد عملهم في الشركة.

 

 

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