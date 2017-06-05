السعودية تعلن عن شروط عبور الأجواء السعودية نحو قطر ومنها

الرياض 10 رمضان 1438 هـ الموافق 05 يونيو 2017 م واس-أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني قراراً منعت من خلاله كافة شركات الطيران القطرية وطائرات دولة قطر من الهبوط في مطارات المملكة العربية السعودية فوراً، كما أنها قامت بمنع كافة شركات الطيران التجارية والخاصة المسجلة في المملكة من التشغيل إلى دولة قطر ( المباشر وغير المباشر ) وبشكل فوري.

كما أن الهيئة قررت منع كافة شركات الطيران القطرية وطائرات دولة قطر من عبور أجواء المملكة العربية السعودية اعتباراً من تاريخ 6 / 6 / 2017م الساعة (00.01) حسب التوقيت العالمي الموحد ( UTC ) .